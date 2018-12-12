Под Харьковом виновница ДТП с погибшим и пострадавшими получила условный срок (фото)

Соответствующий документ был опубликован
в Едином реестре судебных решений.
Напомним, 2 января нынешнего года на трассе Киев-Харьков-Должанский в районе села Граково столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Skoda Octavia. В результате ДТП 83-летний пассажир "американца" погиб на месте. Двух водителей и еще трех пострадавших госпитализировали.
По данным следствия, 45-летняя водитель Chevrolet на скорости около 100 километров в час отвлеклась от управления и выехала на встречную полосу, из-за чего и произошла авария. Ехавший на пассажирском сидении отец женщины получил травмы, несовместимые с жизнью, а находившиеся в Skoda Octavia - переломы и вывихи позвонков, а также иные телесные повреждения средней тяжести.
Во время разбирательства признала свою вину, хотя и заявила, что двигалась со скоростью 70 километров в час. Выезд на встречную полосу обвиняемая пояснила тем, что несколько раз чихнула и потеряла контроль над машиной. Кроме того, подсудимая возместила потерпевшим все убытки, после чего они отказались от гражданских исков. Страховая компания, в свою очередь, заплатила одному из пассажиров и водителю 177 тысяч гривен.
Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на 12 месяцев, однако заменил реальное наказание на однолетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.