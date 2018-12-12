Под Харьковом виновница ДТП с погибшим и пострадавшими получила условный срок (фото) 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Чугуевский городской суд Харьковской области вынес приговор виновнице ДТП, в котором погиб пожилой мужчина и пострадали три человека.