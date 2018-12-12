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Стали известны подробности взрыва ракеты на секретном полигоне в России: видео-факт

Стали известны подробности взрыва ракеты на секретном полигоне в России: видео-факт
Упавшая в Астраханской области ракета за пределы полигона не улетела.
Об этом сообщают росСМИ.

В сообщении говорится, что ЧП произошло с ракетой комплекса С-300.

"Никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации по факту произошедшего инцидента пока что не поступало, однако на видеозаписи можно услышать, что ракета упала в степной местности", - пишут росСМИ.

Также в издании уточняют, что пуски проходили в воскресенье, 9 декабря, на полигоне Капустин Яр. В источнике заявили, что на видео зафиксирован "проектный инцидент" и за пределы полигона ракета не улетела.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика!


Полигон Капустин Яр также известен как "русский Розвелл" — место, где во время существования СССР находились или исследовались захваченные или потерпевшие крушение инопланетные корабли. По мотивам этой легенды были сняты различные телепрограммы и существует множество различных данных в Интернете, включая схемы строения подземного комплекса полигона.

Зенитные ракетные системы С-300 эксплуатируются с 1975 года. Комплексы предназначены для уничтожения разновысотных целей на дальности 75-200 километров. В настоящее время системы заменяются на С-400.

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