Харьковщина готовится к Олимпийским играм в Токио

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
– Времени немного. Мы ожидаем хороших результатов. Поэтому сегодня наша основная задача - скоординировать усилия и подготовить стратегию, план подготовки спортсменов, который мы начнем реализовывать уже в начале 2019 года. Мы должны создать надлежащие условия для наших спортсменов, чтобы они завоевали награды и показали хороший результат. На поддержку облгосадминистрации вы всегда можете рассчитывать, - сказал, открывая совещание, Анатолий Бабичев.
Председатель Харьковского областного отделения НОК Украины Виктор Христоев отметил, что в первую очередь нужно принять решение ХОГА и городского совета об утверждении концепции подготовки к Олимпийским играм. Также параллельно нужно готовить концепцию подготовки спортивного резерва Харьковщины - 2025 и плана ее реализации.
– В ближайшие дни мы должны провести необходимые совещания, обсудить все предложения и недостатки. Далее вопрос создания концепции должен быть рассмотрен на коллегии в январе. После этого мы обобщим все выводы, проинформируем главу области Юлию Светличную. Мы также просим провести коллегию областной государственной администрации с участием первых лиц региона, чтобы утвердить окончательную концепцию подготовки наших спортсменов к Олимпиаде 2020 и приступить к ее реализации. Также мы должны утвердить состав организационного комитета и будем просить, чтобы его головой стала именно Юлия Светличная, - сообщил Виктор Христоев.
Он также обратил внимание на необходимость создания рабочей группы для обеспечения деятельности штаба Олимпийской подготовки.
– Мы должны проводить программу подготовки таким образом, чтобы создать сильнейшую в истории Олимпийскую команду Украины. Ведь Харьковщина была, есть и будет столицей Олимпийского спорта, - сказал Виктор Христоев.