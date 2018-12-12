Харьковщина готовится к Олимпийским играм в Токио 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев принял участие в совещании по вопросам подготовки спортсменов Харьковской области к ХХХIІ летним Олимпийским играм.