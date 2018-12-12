Эксперты назвали место Украины во всемирном рейтинге экологичности 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Согласно результатам исследования немецких экологических организаций Germanwatch и NewClimate Institute, опубликованного в понедельник, 10 декабря, Украина лидирует в категории стран со средним уровнем экологичности.