Госстат порадовал украинцев новостью об инфляции 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ноябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 1,4%, тогда как в октябре по сравнению с сентябрем показатель инфляции составил 1,7%.