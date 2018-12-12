В Харькове пройдет серия национальных турниров по тхэквондо 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Всеукраинский предновогодний турнир «Дети Украины» и финал серии Всеукраинского Гран-при «Атака» пройдут 15-16 декабря во Дворце спорта «Локомотив».

15 декабря пройдет турнир «Дети Украины» в двух разделах: керуги (поединки) и пумсэ (формальные базовые упражнения). Медали будут разыграны в четырех возрастных категориях: младшие юноши (2009-2010 г.р.), юноши (2007-2008 г.р.), кадеты (2004-2006 г.р.) и юниоры (2001–2003 г.р.).



Традиционно в рамках турнира будут подведены итоги года. На церемонии открытия, которая состоится 15 декабря (начало - в 13:00), наградят лучших спортсменов, тренеров и судей Федерации тхэквондо ВТФ Украины в 2018 году.



16 декабря спортсмены сразятся за медали Всеукраинского Гран-при «Атака». Это финальный этап соревнований, на котором будут определены лучшие спортсмены в каждой возрастной категории. Победители получат медали и ценные призы.



Начало соревнований ежедневно - в 9:00. Полуфинальные и финальные поединки пройдут с 14:00 до 19:00.