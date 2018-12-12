Харьков

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Крупные предприятия Харькова увеличили сбор налогов

Крупные предприятия Харькова увеличили сбор налогов
Более 3,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование уплатили предприятия, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, за 11 месяцев 2018 года.
Это на 366 млн грн (или на 12,8%) превышает поступления аналогичного периода прошлого года.

В частности, в ноябре текущего года крупный бизнес уплатил 312,3 млн грн единого взноса, что на 16,4 млн грн (или на 5,5%) превышает поступления октября текущего года и на 12,7 млн грн (или на 4,2%), превышает поступления ноября прошлого года.

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