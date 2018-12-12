Из Харькова пойдут дополнительные поезда в Киев
12 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
0
0
На период рождественских и новогодних праздников будут курсировать дополнительные поезда Харьков – Киев и Киев – Харьков категории «Интерсити».
В частности, из Киева поезд отправится 25 декабря, 1 и 8 января в 18.30 и прибудет в Харьков в 23.34.
В обратном направлении, из Харькова в Киев, состав пойдет 26 декабря, 2 и 9 января. Отправление – в 5.53, прибытие в Киев – в 11.10.
Поезд останавливается на станциях Дарница, Борисполь, Гребенка, Лубны, Ромодан, Миргород, Полтава-Киевская, сообщили в АО «Укрзалізниця».