Из Харькова пойдут дополнительные поезда в Киев 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На период рождественских и новогодних праздников будут курсировать дополнительные поезда Харьков – Киев и Киев – Харьков категории «Интерсити».

В частности, из Киева поезд отправится 25 декабря, 1 и 8 января в 18.30 и прибудет в Харьков в 23.34.



В обратном направлении, из Харькова в Киев, состав пойдет 26 декабря, 2 и 9 января. Отправление – в 5.53, прибытие в Киев – в 11.10.



Поезд останавливается на станциях Дарница, Борисполь, Гребенка, Лубны, Ромодан, Миргород, Полтава-Киевская, сообщили в АО «Укрзалізниця».