Харьков

  • 257
    •  / 

Из Харькова пойдут дополнительные поезда в Киев

Из Харькова пойдут дополнительные поезда в Киев
На период рождественских и новогодних праздников будут курсировать дополнительные поезда Харьков – Киев и Киев – Харьков категории «Интерсити».
В частности, из Киева поезд отправится 25 декабря, 1 и 8 января в 18.30 и прибудет в Харьков в 23.34.

В обратном направлении, из Харькова в Киев, состав пойдет 26 декабря, 2 и 9 января. Отправление – в 5.53, прибытие в Киев – в 11.10.

Поезд останавливается на станциях Дарница, Борисполь, Гребенка, Лубны, Ромодан, Миргород, Полтава-Киевская, сообщили в АО «Укрзалізниця».

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2780.81 грн
100 EUR 3155.11 грн
10 RUB 4.1866 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи