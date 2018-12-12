Пенсии в Украине будут «осовремениваться» автоматически

С 1 марта 2019 года пенсии будут «осовремениваться» автоматически.

Кроме того, 1 января 2019 года произойдет очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам.– 1 марта 2019 года состоится следующий этап повышения пенсий. И дальше уже ежегодно, 1 марта каждого следующего года, осовременивание пенсий будет производиться автоматически, – сказал сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, добавив, что размер повышения составит от 17% до 40%.Вице-премьер-министр также напомнил, что 1 января 2019 года произойдет очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам.– Примерно полмиллиона военных пенсионеров получат повышенные пенсии уже с начала года, – отметил Павел Розенко.