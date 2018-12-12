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Пенсии в Украине будут «осовремениваться» автоматически

Пенсии в Украине будут «осовремениваться» автоматически
С 1 марта 2019 года пенсии будут «осовремениваться» автоматически.
Кроме того, 1 января 2019 года произойдет очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам.

– 1 марта 2019 года состоится следующий этап повышения пенсий.  И дальше уже ежегодно, 1 марта каждого следующего года, осовременивание пенсий будет производиться автоматически, – сказал сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, добавив, что размер повышения составит от 17% до 40%.

Почему не все пенсионеры получили повышенные выплаты


Вице-премьер-министр также напомнил, что 1 января 2019 года произойдет очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам.

– Примерно полмиллиона военных пенсионеров получат повышенные пенсии уже с начала года, – отметил Павел Розенко.

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