Харьков

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В Харькове увеличивается количество площадок для выгула собак

В Харькове увеличивается количество площадок для выгула собак
37 площадок для выгула собак оборудовали в разных районах Харькова. Такую работу проводит КП «Центр обращения с животными».
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Площадки оборудуют снарядами для тренировки животных: легкоатлетическим и двойным барьером, наклонной стенкой, окопом, колесом. Харьковчане могут там самостоятельно и бесплатно заниматься со своими питомцами, а сотрудники центра периодически проводят консультации по воспитанию домашних любимцев, лекции и различные акции.

Как отметили на предприятии, в этом году в городе оборудовали пять площадок для выгула собак: по ул. Роганской, 130-а (Индустриальный район), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-г и ул. Героев Труда, 68 (Московский район), ул. Ньютона, 115-а и ул. Зерновой, 4-а (Слободской район).

Место для установки площадки выбирают по заявкам горожан. После обращений инспекторы центра обследуют территорию, чтобы понять, можно ли там установить площадку для собак в соответствии с санитарными нормами - размещение разрешено на расстоянии не менее 40 м от жилых домов.

– Немногие владельцы собак живут возле лесопарковых зон или на окраине города, где можно выгулять питомца не мешая прохожим. А любой собаке необходим активный выгул и физическая нагрузка в соответствии с ее породой, размером, возрастом и темпераментом, - отметили в Центре обращения с животными.

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