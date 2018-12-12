Общество

  • 179
    •  / 

В Google объяснили, почему при запросе «идиот» появляется фото Трампа

В Google объяснили, почему при запросе «идиот» появляется фото Трампа
Директор Google отверг обвинения в политической предвзятости компании и заявил, что ее сотрудники не управляют результатами поиска вручную.
Генеральный директор Google Сундар Пичаи во время слушаний в Конгрессе США объяснил, почему при вводе запроса «идиот» поисковик показывает фотографии президента США Дональда Трампа. Вопрос об этом Пичаи задала конгрессмен-демократ Зои Лофгрен, пишет «Медуза». «Если набрать слово „идиот“ [в разделе „Картинки“], появятся фотографии Дональда Трампа. Я только что сделала это. Как работает поиск, если такое происходит?» — спросила она.

Пичаи пояснил, что выдаваемые Google результаты автоматически ранжируются более чем по двум сотням параметров, включая актуальность, свежесть и популярность. «Исходя из этого, мы пытаемся отбирать лучшие результаты для каждого конкретного запроса», — сказал Пичаи. Он отверг обвинения в политической предвзятости компании Google и заявил, что ее сотрудники не управляют результатами поиска вручную.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2780.81 грн
100 EUR 3155.11 грн
10 RUB 4.1866 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи