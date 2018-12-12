В Google объяснили, почему при запросе «идиот» появляется фото Трампа 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Директор Google отверг обвинения в политической предвзятости компании и заявил, что ее сотрудники не управляют результатами поиска вручную.