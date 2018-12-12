Знаменитый французский музыкант отменил свой концерт в Харькове

Об этом NewsRoom
стало известно из информации, опубликованной на сайте по продаже билетов.
Французские музыканты должны были выступить сегодня вечером в ХНАТОБе, однако после шоу в столице артисты заявили, что концерт в нашем городе отменяется. Об этом в интервью
"Сегодня" сообщил сам Дидье Маруани.
– Мой промоутер вынужден отменить выступление в Харькове из-за введения военного положения. Но выступление не отменяется, мы переносим его на сентябрь. Все, кто купил билеты, а их много, могут быть спокойны, билеты будут действительны и на сентябрьском концерте. Я искренне прошу прощения, - рассказал музыкант.
Согласно данным, опубликованным на сайте internet-bilet.ua, концерт Didier MAROUANI & SPACE состоится 27 сентября следующего года. Все приобретенные билеты останутся действительными. Стоит отметить, что в ХНАТОБе данную ситуацию журналисту NewsRoom не прокомментировали: мол, зал был арендован, и театр оперы и балета не является организатором шоу-программы.