Ученые: Человечество искусственно ускорило климатические циклы планеты Земля

Об этом со ссылкой на Newsweek пришет
«Вокруг света. Украина».
Если выбросы парниковых газов не будут уменьшены, к 2940-му году на земле будет царить климат середины плиоценовой эры (3 миллиона лет назад), а к 2150-му – эоценовой эпохи (50 миллионов лет назад). При этом совершенно не ясно, смогут ли люди приспособиться к новым условиям.
Ученые использовали компьютерные модели, сравнивая вероятный сценарий будущего климата планеты с историческими аналогами – серединой 20-го века; доиндустриальным периодом 1800 века; серединой голоцена (6000 лет назад); межледниковым периодом (125 000 лет назад); плиоценом и эоценом.
– Мы перематываем климатические часы на миллионы лет назад, – говорит климатолог Джон Уильямс из Висконсинского университета. – Во времена плиоцена не было ледниковых щитов на полюсах, уровень моря был на 60% больше, а глобальные температуры – на 13ºС выше. Арктика была покрыта лесами и болотами. Мы возвращаемся к рассвету эволюции млекопитающих.