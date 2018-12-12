Ученые: Человечество искусственно ускорило климатические циклы планеты Земля 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Последние 50 миллионов лет Земля находилась в периоде постепенного охлаждения. Однако искусственное глобальное потепление может перевернуть климатические циклы, считают ученые из Висконсинского университета.