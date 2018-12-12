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Ученые: Человечество искусственно ускорило климатические циклы планеты Земля

Ученые: Человечество искусственно ускорило климатические циклы планеты Земля
Последние 50 миллионов лет Земля находилась в периоде постепенного охлаждения. Однако искусственное глобальное потепление может перевернуть климатические циклы, считают ученые из Висконсинского университета.
Об этом со ссылкой на Newsweek пришет «Вокруг света. Украина».

Если выбросы парниковых газов не будут уменьшены, к 2940-му году на земле будет царить климат середины плиоценовой эры (3 миллиона лет назад), а к 2150-му – эоценовой эпохи (50 миллионов лет назад). При этом совершенно не ясно, смогут ли люди приспособиться к новым условиям.

Ученые использовали компьютерные модели, сравнивая вероятный сценарий будущего климата планеты с историческими аналогами – серединой 20-го века; доиндустриальным периодом 1800 века; серединой голоцена (6000 лет назад); межледниковым периодом (125 000 лет назад); плиоценом и эоценом.

– Мы  перематываем климатические часы на миллионы лет назад, – говорит климатолог Джон Уильямс из Висконсинского университета. – Во времена плиоцена не было ледниковых щитов на полюсах, уровень моря был на 60% больше, а глобальные температуры – на 13ºС выше. Арктика была покрыта лесами и болотами. Мы возвращаемся к рассвету эволюции млекопитающих.

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