Общество

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Суд в Харькове покарал злодея, переломавшего кости пенсионерке

Суд в Харькове покарал злодея, переломавшего кости пенсионерке
Орджоникидзевский райсуд поставил точку в деле 32-летнего злодея, напавшего на пенсионерку.
Об этом сообщает «Город Х».

В Харькове 62-летняя женщина неожиданно попала в серьезную переделку, когда возвращалась от родственников. За пенсионеркой увязался незнакомец, который избил ее ради мобильного телефона.

Как рассказали в прокуратуре области, случай произошел в мае 2018 года, в посадке недалеко от Московского проспекта. Вечером женщина возвращалась домой от дочери, а поскольку было темно – освещала дорогу фонариком от мобильника.

Мимо проходил неизвестный мужчина, который решил ограбить харьковчанку – ударил ее по лицу, отобрал телефон и сбежал.

Как выяснилось позже, нападавший настолько сильно приложился, что сломал несчастной челюсть в нескольких местах.

Орджоникидзевский райсуд отправил 32-летнего злодея на 4,5 года в тюрьму.

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