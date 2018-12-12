Суд в Харькове покарал злодея, переломавшего кости пенсионерке

Об этом сообщает
«Город Х».
В Харькове 62-летняя женщина неожиданно попала в серьезную переделку, когда возвращалась от родственников. За пенсионеркой увязался незнакомец, который избил ее ради мобильного телефона.
Как рассказали в прокуратуре области, случай произошел в мае 2018 года, в посадке недалеко от Московского проспекта. Вечером женщина возвращалась домой от дочери, а поскольку было темно – освещала дорогу фонариком от мобильника.
Мимо проходил неизвестный мужчина, который решил ограбить харьковчанку – ударил ее по лицу, отобрал телефон и сбежал.
Как выяснилось позже, нападавший настолько сильно приложился, что сломал несчастной челюсть в нескольких местах.
Орджоникидзевский райсуд отправил 32-летнего злодея на 4,5 года в тюрьму.