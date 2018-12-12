Власти Харькова сказали, сколько учащихся и дошкольников получат новогодние подарки 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

102 тыс. новогодних подарков вручат школьникам, а также воспитанникам детских садов во время проведения новогодних утренников.