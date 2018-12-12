Власти Харькова сказали, сколько учащихся и дошкольников получат новогодние подарки

Об этом, как информирует пресс-служба
горсовета, 11 декабря на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского горсовета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
Также в этом году более 40 тыс. харьковских детей смогут посетить новогодние представления во Дворце спорта. Как сообщила заместитель директора Департамента культуры Татьяна Мараховская, в этом году юным зрителям представят мюзикл «Джин Всемогущий» по мотивам сказок об Алладине. В постановке принимают участие более 400 актеров хореографических, вокальных и цирковых коллективов города. Представления пройдут 27, 28, 29 и 30 декабря, а также 2, 3, 4 и 5 января.
При этом три представления покажут детям социально-незащищенных категорий, после которых юные зрители также получат новогодние подарки.
Кроме того, заместитель директора Департамента культуры напомнила, что на площади Свободы завершается монтаж новогоднего городка, и 26 декабря состоится торжественное открытие главной елки Харькова. В празднике примут участие лучшие творческие коллективы города. Встреча Нового года на площади пройдет с 23:00 31 декабря до 2:00 1 января.