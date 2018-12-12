На Харьковщине начали строительство нового онкоцентра

На строительной площадке нового областного онкоцентра руководитель области провела рабочее совещание с проектировщиками и строителями. Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
– Долгое время людям обещали улучшить условия в онкоцентре, но за этот период очень устарела инфраструктура - и морально, и инженерно, и физически, поэтому нужно было кардинально менять ситуацию. В начале 2018 года мы приняли решение о создании нового сверхсовременного онкологического комплекса
, а сегодня начинаем его строительство, - сказала Юлия Светличная.
Она отметила, что растягивать сроки строительных работ не будут. Перед всеми, кто вовлечен в процесс, поставлена задача реализовать проект максимально качественно и в кратчайшие сроки.
Для того, чтобы не прекращать лечение пациентов в действующем онкоцентре на время строительства, процесс разбили на несколько очередей. Первым построят лечебно-диагностический корпус. Он разместится на свободной площадке на ул. Лесопарковой, 4. После этого в новострой переведут те отделения, которые работают в старых корпусах онкоцентра. Дальше - демонтаж старых корпусов и строительство на их месте отделения лучевой терапии. Также запланирована реконструкция действующего хирургического корпуса под поликлинику и пристройка пищеблока. Третьей очередью станет благоустройство территории онкоцентра. В целом лечебно-диагностический корпус рассчитан на 510 койкомест.
– Общая площадь онкологического комплекса составит 48 тысяч квадратных метров. Это очень масштабное строительство, - отметил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков. - Со стороны улицы Лесопарковая в комплексе будет 4 этажа, в том числе цокольный, со стороны поликлиники - 2 этажа.
Общая площадь территории онкологического центра составит около 11 га. Главный архитектор проекта Александр Чуб, представляющий институт «Харьковпроект», отмечает: для будущего строительства выбрали едва ли не лучшую площадку в городе.
– Площадка выбрана очень удачно. Это парковая зона. Мы тесно сотрудничаем с медиками Харьковского областного центра онкологии. Они составляли медицинское задание, которое легло в основу нашей работы, и сейчас они согласовывают те планировки, которые есть в проекте, - рассказал Александр Чуб.
Строить онкоцентр будут за счет областного бюджета, отмечает Юлия Светличная.
– Кроме того, будем обращаться в центральные органы власти и к международным партнерам - для приобретения нового оборудования и укрепления инфраструктуры и, конечно, для того, чтобы наши врачи имели возможность обучаться новым методикам лечения онкологических заболеваний, - сказала руководитель области.
Она также отметила, что строительство нового онкоцентра никоим образом не отменяет необходимости проведения работ в тех помещениях, где сейчас лечат пациентов.
– Инфраструктуру, которая есть в нынешнем онкоцентре, продолжим поддерживать. В том числе сегодня передаем новое оборудование. Будем поддерживать проведение ремонтных работ, чтобы у пациентов и врачей были нормальные условия еще до того, как мы построим новый современный онкологический комплекс, - сказала глава ХОГА.
Директор Харьковского областного центра онкологии Денис Скорый отметил, что значительный объем ремонтных работ в учреждении провели уже в этом году.
– В том корпусе, который не планируется к сносу, уже выполнен капитальный ремонт кровли. Было открыто два реанимационных отделения. В каждом отделении - а их у нас 12 - выполнены текущие и капитальные ремонты палат, перевязочных, манипуляционных. Мы получили ряд диагностической и лечебной аппаратуры, которая существенно повысила уровень и диагностики, и лечения наших пациентов. В частности, получили фактически все оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии. Это функциональные кровати, следящая аппаратура, ряд дыхательной аппаратуры и так далее.
Волонтер Елена Шержукова, курирующая работу «Украинской федерации борьбы против рака» и входящая в состав областной рабочей группы, которая занимается вопросами строительства онкоцентра, поблагодарила главу ХОГА за ее инициативу по созданию нового онкологического корпуса в Харькове.
– Когда облгосадминистрация и депутатский корпус поддерживают врачей и, в первую очередь, - пациентов, это дорого стоит. И мы знаем, что это ваша инициатива. Вы выступили в поддержку врачебного коллектива этого медицинского учреждения, - сказала Елена Шержукова.
Она подчеркнула, что лечиться на Харьковщину едут пациенты из многих регионов Украины, поэтому строительство современного онкоцентра является важным проектом не только для нашей области.