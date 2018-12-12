Гиды и экскурсоводы изучают дипломатическое наследие Харькова 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Воркшоп в рамках проекта «Харьков дипломатический» проходит 12 декабря для гидов и экскурсоводов города.