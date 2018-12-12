Общество

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В России показали «самого современного робота», который оказался... живым парнем: видео-факт

В России показали «самого современного робота», который оказался... живым парнем: видео-факт
После разоблачения фейка видео пропало с официальных каналов.
В российском городе Ярославле открылся форум «ПроеКТОриЯ», который ежегодно проводится по распоряжению Владимира Путина. Раньше мероприятие называлось «Будущие интеллектуальные лидеры России».


В день открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под «Skibidi». Борису посвятили часть сюжета в новостях на канале «Россия 24», назвав его «самым современным роботом». Показанный на сцене «ПроеКТОрии» робот вызвал множество вопросов, сообщает TJournal. Пользователей смутило отсутствие датчиков, странные движения робота и то, что о разработке этого «чуда техники» ранее ничего не было известно, хотя обычно подобные проекты освещаются в СМИ.

Ответ был найден после непродолжительного поиска по запросу «костюм робота». Оказалась что на технофоруме показали не робота, а костюм робота «Алеша». На одном из кадров даже видна шея аниматора.

Продавцы «Алёши» заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно».

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