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Дорогу из Мерефы в Павлоград ждет полное обновление

Дорогу из Мерефы в Павлоград ждет полное обновление
Дорогу из Мерефы в Павлоград ждет полное обновление Ремонт дорожной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений развития Харьковщины на 2019 год.
В частности, полное обновление ждет магистраль Мерефа — Лозовая — Павлоград, которая никогда не знала ремонта. Председатель ХОГА Юлия Светличная добилась того, чтобы дорога строилась за государственный счет.

Как отметила глава области, в этом году было сделано очень много в плане ремонта дорожной сети: обновлены три магистральных направления — на Донецк, Луганск и Сумскую область. На следующий год — тоже большие планы.

— Начнем ремонт, а по сути строительство новой дороги Мерефа — Лозовая — Павлоград. На эти цели удалось отдельной строкой заложить средства в государственный бюджет на 2019 год, — сообщила Юлия Светличная.

Дорога Р-1 Мерефа — Лозовая — Павлоград — крайне важна, отмечают в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

— Во-первых, здесь очень большая интенсивность движения — 15-18 тысяч автомобилей в сутки. Во-вторых, она соединяет между собой четыре района области, проходя по территории Харьковского, Змиевского, Первомайского и Лозовского районов. Кроме того, это выезд на Днепропетровскую область, — рассказал «Вечернему Харькову» заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.

Общая протяженность магистрали Мерефа — Лозовая — Павлоград, по его данным, составляет 131,2 километра. На балансе областной службы автодорог находится 123 км — в частности, участки дороги в Лозовой и Первомайске на балансе службы не состоят. По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, запланированный на этот год объем ремонтных работ на этой дороге выполнен.

— Ремонт этой дороги начался в 2017 году. До этого не делалось ничего — трасса полностью пришла в негодность: разбит асфальт, появились ямы, сетка трещин, местами разрушено даже основание — на участке от Лозовой до Днепропетровской области, — рассказывает Сергей Пляка. — За два года было проведено большое количество работ — всего обновили покрытие на 35,9 километра. А именно: участок перед железнодорожной станцией Спасов Скит, от Спасова Скита — до Тарановки, в самой Тарановке, в Беспаловке — это все Змиевской район. Потом — участок от границы Первомайского района в сторону Первомайска, а также Краснопавловка (700 метров), в районе села Герцеваново на путепроводе и участок в Панютино и Катериновке Лозовского района.

В 2019 году восстановление дороги продолжится. Благодаря инициативе главы области Юлии Светличной на ремонт магистрали из государственного бюджета направлены средства отдельной целевой программой.

— Мы планируем на всех участках от Мерефы до Лозовой, где еще не проводились работы, полностью перекрыть асфальт и зайти в сторону Днепропетровской области примерно на три километра от Лозовой. Кроме того, необходимо отремонтировать четыре моста — в Тарановке (Змиевской район), в Ивановке (Лозовской район), маленький мостик через ручей за Лозовой и на путепроводе Есиваново, — поделился планами Сергей Пляка. — Благодаря Юлии Александровне  эта дорога получила государственное финансирование. Таких дорог по Украине, на которые средства направлены отдельной целевой программой, всего пять или шесть.

Работы намерены начать, как только позволит погода — ориентировочно в апреле.

—  Сейчас занимаемся проведением тендерной процедуры на сайте элетронных торгов ProZorro, — уточнил Сергей Пляка. — Все намеченное планируем закончить в следующем году.

В планах на будущий год — и ремонт местных дорог Харьковской области.

— Мы будем ремонтировать и местную сеть, — заверила Юлия Светличная.

На эти цели поступит государственная субвенция в сумме 818 миллионов гривен.

Напомним, в этом году по инициативе главы области Юлии Светличной удалось отремонтировать более 200 километров покрытия. На дорогах установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Чтобы начать работы весной 2019 года, дорожники ожидают прохождения и завершения тендерных процедур и оформления соответствующих документов.

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