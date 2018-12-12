У Лео ДиКаприо отобрали чужой «Оскар»

Об этом сообщает
Апостроф со ссылкой на The Wrap.
Статуэтку артисту подарил малайзийский бизнесмен Джоу Лоу. ДиКаприо также получил в подарок от своего богатого друга картину Пикассо "Натюрморт с головой быка". Сейчас Лоу обвиняется в многомиллиардном мошенничестве и находится в бегах.
Следователи считают, что бизнесмен покупал предметы роскоши, в том числе и подарки для актера, за украденные средства. Поэтому Леонардо был вынужден вернуть и картину, и "Оскар".
Издание отмечает, что американская киноакадемия имеет право выкупить статуэтку всего за один доллар. Возможно, в скором времени "Оскар" Брандо появится в музее, который Академия планирует открыть в следующем году.
Напомним, что несмотря на известность, ДиКаприо долго не мог получить свой первый "Оскар". Четыре раза актер был номинирован на премию за лучшую мужскую роль, а также боролся за победу в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Свою первую статуэтку Леонардо получил в 2016 году за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший".