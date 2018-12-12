Мир

  • 150
    •  / 

У Лео ДиКаприо отобрали чужой «Оскар»

У Лео ДиКаприо отобрали чужой «Оскар»
Голливудскому актеру Леонардо ДиКаприо пришлось отдать федеральным властям США "Оскар", который вручили Марлону Брандо в 1954 году за роль в фильме "В порту".
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на The Wrap.

Статуэтку артисту подарил малайзийский бизнесмен Джоу Лоу. ДиКаприо также получил в подарок от своего богатого друга картину Пикассо "Натюрморт с головой быка". Сейчас Лоу обвиняется в многомиллиардном мошенничестве и находится в бегах.

Следователи считают, что бизнесмен покупал предметы роскоши, в том числе и подарки для актера, за украденные средства. Поэтому Леонардо был вынужден вернуть и картину, и "Оскар".

Издание отмечает, что американская киноакадемия имеет право выкупить статуэтку всего за один доллар. Возможно, в скором времени "Оскар" Брандо появится в музее, который Академия планирует открыть в следующем году.

Напомним, что несмотря на известность, ДиКаприо долго не мог получить свой первый "Оскар". Четыре раза актер был номинирован на премию за лучшую мужскую роль, а также боролся за победу в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Свою первую статуэтку Леонардо получил в 2016 году за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший".

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2780.81 грн
100 EUR 3155.11 грн
10 RUB 4.1866 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи