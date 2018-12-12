В Харькове открылась ярмарка вакансий для студентов-медиков

На первой в Украине ярмарке вакансий для студентов-медиков интерны и выпускники медицинских вузов имели возможность пообщаться с представителями медучреждений и местного самоуправления, определиться с местом работы после окончания учебы. Свои вакансии гостям представили более 25 медучреждений Харьковской области.
Организатор мероприятия, исполнительный директор ОС «Украинско-немецкая медицинская ассоциация» Виктория Милютина подчеркнула, что на Харьковщине реформирование системы здравоохранения началось раньше, чем изменения стартовали на государственном уровне.
– Благодаря команде областной администрации, Харьковская область сегодня демонстрирует очень хорошие результаты старта реформы на национальном уровне, – отметила организатор мероприятия.
О реализации реформы в области участникам ярмарки рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк:
– Сегодня Харьковщина является лидером и по количеству подписанных деклараций, и по качеству условий труда для семейных и других врачей. Это говорит о том, что в области есть политическая воля и возможности развиваться. Система здравоохранения – приоритет для главы области Юлии Светличной. По ее инициативе мы строим новые и ремонтируем существующие учреждения, осовременивание оборудования больниц проходит в таких объемах, которых не было никогда. Люди чувствуют изменения, и это важно, ведь система здравоохранения касается абсолютно каждого, – сказал Михаил Черняк.
Он акцентировал внимание на полном понимании реформы врачами первичного звена.
– На старте реформирования мы начали встречи с врачами первички в медицинском университете, во время которых объясняли, давали ответы на все вопросы, которые возникали у людей. И если в первую волну подписания договоров с Национальной службой здоровья у нас было только три договора, то во второй волне договора на четвертый квартал года подписали уже 60 ЦПМСП, – отметил Михаил Черняк.
Он подчеркнул важность проведения ярмарки и подобных мероприятий, ведь вопрос обеспечения отрасли кадровыми ресурсами в условиях реформирования является очень актуальным.
– Надеюсь, молодым специалистам удастся почувствовать изменения, которые происходят в государстве, и эффективно работать в достойных условиях. Знаем, что кадры необходимо обновлять, ведь в области работают много врачей предпенсионного или пенсионного возраста. Сегодня мы говорим о том, что молодые специалисты имеют возможность самореализации в новых условиях. Они могут возвращаться в те районы, откуда приехали на учебу. В области создаются соответствующие условия: речь идет не только об условиях для работы врачей, это и развитие инфраструктуры, и ремонты дорог, решение транспортных вопросов. Развитие области идет очень интенсивно, – Михаил Черняк.
В рамках ярмарки также организованы круглые столы с участием представителей Минздрава и медицинских учреждений высшего образования, на которых обсуждают актуальные вопросы медицинской реформы, компетенции семейного врача в современных реалиях, говорят о вызовах и новых возможностях профессии.
Для студентов и интернов также организован мастер-класс от HR-специалистов на тему эффективного поиска работы на рынке труда.
Ярмарка вакансий проходит в рамках проекта «Эффективная первичная медицина в обществе», который реализуется в рамках программы Европейского Союза «Поддержка гражданского общества, местных властей и прав человека», сообщает пресс-служба ХОГА
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