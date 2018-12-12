Военэксперт рассказал о подлой засаде, устроенной украинским морякам близ Керчи

Об этом заявил бывший чиновник Пентагона и руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер, передает
Голос Америки.
"Три украинских корабля были направлены на анкераж для ожидания дальнейших указаний. Там им устроили засаду лодки ФСБ, а также было проведено нападение вертолетами. Только буксир был протараненным, потому что небольшие боевые корабли действовали очень быстро. Лодки ФСБ открыли огонь по лодкам, которые отходили", - написал он.
Кроме того, Карпентер указал на еще одну важную деталь.
"Украинцы также перехватили общение, когда ФСБ давало инструкции Керченской морской власти не отвечать на запросы украинцев о прохождении до того, как лодки ФСБ займут позиции для нападения. Это была запланированная заранее засада - четко и просто", - убежден эксперт.