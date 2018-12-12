Общество

  • 99
    •  / 

Колонии подарили морских свинок и белок

Колонии подарили морских свинок и белок
На этой неделе в живом уголке государственного учреждения «Качановская исправительная колония (№54)» появились новые жильцы.
Сотрудники подарили  живому уголку морских свинок и чилийских белок дегу. Животные содержатся в клетках, которые оснащены поилками, кормушками и подвижным колесом. Для грызунов приобрели кормовую смесь, которая содержит все необходимые зерновые компоненты. Сейчас в живом уголке десять шиншилл, пять морских свинок и две дегу.

Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, пет-терапия положительным образом влияет на психоэмоциональное состояние осужденных, поэтому пополнение живого уголка будет проходить постоянно.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2780.81 грн
100 EUR 3155.11 грн
10 RUB 4.1866 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи