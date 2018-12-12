Колонии подарили морских свинок и белок 12 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

На этой неделе в живом уголке государственного учреждения «Качановская исправительная колония (№54)» появились новые жильцы.

Сотрудники подарили живому уголку морских свинок и чилийских белок дегу. Животные содержатся в клетках, которые оснащены поилками, кормушками и подвижным колесом. Для грызунов приобрели кормовую смесь, которая содержит все необходимые зерновые компоненты. Сейчас в живом уголке десять шиншилл, пять морских свинок и две дегу.



Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, пет-терапия положительным образом влияет на психоэмоциональное состояние осужденных, поэтому пополнение живого уголка будет проходить постоянно.