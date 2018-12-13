В Харькове расскажут о греческой спецоперации НКВД (фото)

В Харькове пройдет памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине с начала «греческой операции» НКВД.

Тематическая встреча состоится 15 декабря в 13:00 в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.В этом году мероприятие посвящено Марии Ростиславовне Капнист, Заслуженной артистке Украинской ССР, гречанке по происхождению, которая была репрессирована в 1941 году и отбыла в сталинских лагерях более 15 лет.Мария КапнистС рассказом о жизни и творчестве Марии Капнист выступит Татьяна Бахмет, главный библиотекарь Харьковской городской специализированной музыкально-театральной библиотеки им. К.С.Станиславского.Также в мероприятии примет участие Радислава Капнист, дочь Марии Капнист.Капнист (Капнист-Сирко) Мария родилась 22 марта 1914 г. в Санкт-Петербурге в семье графа Ростислава Капниста и Анастасии Байдак, прапраправнучки атамана Ивана Сирко. После Октябрьской революции семья переехала в Судак, где в 1921 году отца Марии расстреляли.В 16 лет Мария Капнист попала в Ленинград и была принята в театральную студию Юрьева при Ленинградском драматическом театре имени А.С.Пушкина. Однако уже в 1934 году из-за дворянского происхождения она была исключена из института с запретом проживать в Ленинграде.В 1941 году Мария Ростиславовна была репрессирована за "антисоветскую пропаганду и агитацию" и освобождена только в 1956 году. С этого времени и до конца жизни она жила в Киеве.В 1958 году ей удалось получить роль игуменьи в фильме «Таврия» молодого режиссера Юрия Лысенко.Мария Ростиславовна сыграла всего более 130 ролей. В 1988 году ей присвоено звание Заслуженной артистки Украинской ССР.13 сентября 2014 года на доме № 13 на улице Василия Липковского в Киеве была установлена ​​мемориальная доска к 100-летию со дня рождения Марии Капнист.