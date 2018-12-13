Юные пловцы Харьковщины оказались в числе лучших на чемпионате Украины

Сборная юношей Харьковской области на чемпионате Украины по плаванию заняла третье общекомандное место.

Евгения Стецурина - 1-е место (100 м вольным стилем), 1-е место (200 м вольным стилем) и 3-е место (50 м свободным стилем);

Никита Токарев - 1-е место (50 м на спине);

Даниил Логвинов - 2-е место (200 м баттерфляем);

Мария Гурейкова – 2-е место (200 м комплексным плаванием).

Участие в соревнованиях, прошедших в городе Днепр, принимал 391 спортсмен из 22 областей Украины и Киева. По его итогам харьковские пловцы завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.Победителями и призерами стали:Еще четыре медали, в том числе золотую, харьковчане завоевали в эстафетах. Победно в смешанной эстафете 4x100 м свободным стилем выступили Мария Гурейкова, Никита Токарев, Евгения Стецурина и Александр Кондрусик.В смешанной комбинированной эстафете 4x100 м харьковчане Никита Токарев, Александр Власов, Мария Гурейкова и Евгения Стецурина заняли второе место.Бронзовые медали харьковские пловцы завоевали в комбинированных эстафетах среди женщин (Мария Гурейкова, Таисия Андрусенко, Мария Роман, Евгения Стецурина) и мужчин (Никита Токарев, Александр Власов, Даниил Логвинов, Александр Кондрусик).