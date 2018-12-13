В Песочине строятся новая школа и детский сад

В сентябре при участии главы Харьковской области Юлии Светличной там заложили первый камень, а сегодня строители уже полностью завершили цокольный этаж и работают над возведением первого.В микрорайоне Надежда, что в поселке Песочин, с нуля строят начальную школу и детский сад. В этом микрорайоне живет много семей с детьми, поэтому потребность в учебном комплексе назрела давно.– Люди очень ждали этого, потому что микрорайон большой, но нет ни дошкольного учебного заведения, ни начальной школы. Учитывая многочисленные пожелания и заявления, полученные от жителей, и местной властью, и губернатором, было принято решение о начале строительства столь значимого социального объекта, – говорит поселковый голова Песочина Олег Чернобай.Когда комплекс достроят, в начальной школе смогут учиться почти две с половиной сотни учеников и около ста детей получат возможность посещать детский сад. Старт строительству дала председатель облгосадминистрации Юлия Светличная. Напомним, в конце сентября глава области приняла участие в торжественном закладывании первого камня.– Сегодня заложили первый фундамент для того, чтобы построить новый детский сад на 95 мест и начальную школу на 240 мест, – сказала во время мероприятия Юлия Светличная. – Детский сад в микрорайоне Надежда должен был появиться еще более 20 лет назад. Люди очень ждут его, и мы исправим эту несправедливость. Мы смогли построить с нуля за два с половиной года школу в микрорайоне Мобиль, открыли современный спортивный комплекс, в котором более 500 детей занимаются в секциях бесплатно. Совместными усилиями реализуем и этот проект. Благодаря децентрализации имеем укрепленные местные бюджеты и возможность финансировать такие объекты. Будем делать все, чтобы наши дети учились в комфортных условиях.Новая начальная школа будет трехэтажной, рассчитана она на 240 мест, детский сад – двухэтажным. Согласно проекту, оба здания будут соединены пищеблоком. Вход в учебное заведение будет оборудован пандусом, также будет обеспечен беспрепятственный доступ ко всем помещениям, запроектирован специальный туалет для детей с особыми потребностями, лифт для подъема на второй и третий этажи. Также предусмотрено приобретение специальной мебели для детей с особыми потребностями.Строители уже завершили цокольный этаж.– Полностью завершен цокольный этаж, то есть все фундаментные работы сделаны. Уже смонтировано более 600 ФБС (блоков фундамента). Плита перекрытия цокольного этажа полностью залита, – рассказывает Олег Чернобай.Сейчас строители работают над первым этажом сооружения.– Также прокладываются внутренние коммуникации холодного, горячего водоснабжения и отопления в подвальных помещениях сооружения, работаем много, – признается старший исполнитель работ строительства Олег Полтавский.По словам поселкового головы, общая стоимость проекта – почти девяносто миллионов гривен. Средства на строительство есть. Этот объект, как и другие восстанавливающиеся школы и детские сады области, под контролем главы области Юлии Светличной.– Благодаря поддержке губернатора были выделены средства из районного бюджета – восемь миллионов гривен, и буквально 7 декабря прошла сессия Харьковского района – выделили еще 450 тыс. гривен. Также имеются финансы из местного бюджета – более двух миллионов. Это – на текущий год. Задачи, которые поставила глава области, – это качество, скорость и сохранение бюджетных средств. Все это мы выполняем, – отмечает Олег Чернобай.Тем временем жители микрорайона ждут открытия новой школы и детского сада. У жительницы Песочина Евгении Гладуховой – двойняшки (мальчик и девочка). Пока им по четыре месяца. Женщина радуется. Говорит, что когда дети подрастут – смогут пойти в новый детский сад.– Я очень рада. Спасибо большое! Детки мои родились как раз вовремя, – улыбается Евгения Гладухова. – Мне кажется, все должно получиться. К тому времени, как комплекс будет построен, малыши подрастут, начнут ходить и смогут посещать новый детсад, а затем и школу. Очень удобно будет.Завершить первый этаж строители планируют до середины января. В целом строительство начальной школы и детского сада рассчитано на полтора года.– От всей громады искренняя благодарность Юлии Александровне за реализацию проектов, которых люди ждали очень долго, – говорит поселковый голова Олег Чернобай. Это и новая школа, и современный физкультурно-оздоровительный комплекс, и социальный автобус. Уверен, что при поддержке губернатора мы быстро построим и новый учебный комплекс.