Ученые разгадали загадку людей с рыжими волосами

Об этом сообщает
МедикФорум.
Британским ученым удалось обнаружить целых 8 генов, которые связаны с красным или рыжим цветом волос. Это открытие поможет разобраться, откуда вообще на свет появляются рыжеволосые люди. Исследователям из Университета Эдинбурга удалось провести самое крупное на сегодняшний день генетическое исследование цвета волос. Отметим, что раньше господствовала теория о том, что рыжие волосы контролируются одним-единственным геном под названием MC1R, версии которого передаются от обоих родителей.
Однако не каждый обладатель двух версий данного гена становится рыжеволосым, а это значит, что в этом вопросе значительную роль играют и другие гены. Исследователи изучили ДНК почти 350 1000 человек. Они сравнили гены рыжеволосых людей с обладателями светлых или темных волос. Это позволило выявить 8 ранее неизвестных генетических различий, которые и отвечают за формирование рыжего цвета волос. Учёные также проследили за функционалом этих генов и выяснили, что некоторые из них контролируют включение и выключение MC1R.
Наконец, исследователям удалось обнаружить различия в почти 200 генах, связанных с блондинками и брюнетками. Учёные выразили удовлетворение тем, что их работа позволила установить большинство генетических вариаций, отвечающих за разницу цвета волос между людьми. И теперь загадка появления рыжих волос может считаться практически разгаданной.