Ученые разгадали загадку людей с рыжими волосами 13 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Британские исследователи смогли разгадать загадку рыжеволосых людей. Они нашли целых восемь генов, которые отвечают за цвет волос.