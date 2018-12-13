Общество

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Сколько харьковчан подписали декларации с врачами

Сколько харьковчан подписали декларации с врачами
Около 60% харьковчан подписали декларации с врачами в рамках медицинской реформы, которая проходит в Украине.
В Харькове первичная медицинская помощь оказывается в 34 медучреждениях. Все они заключили договоры с Национальной службой здоровья и уже два месяца находятся на ее прямом финансировании, сообщает пресс-служба горсовета.

– Средства поступают пропорционально количеству подписанных деклараций между пациентами и врачами. Кстати, родители выбирают педиатров активнее: 80-90% детей уже имеют подписанные декларации, а многие взрослые все еще не спешат это сделать. Но выбрать врача необходимо, потому что от этого зависит финансирование поликлиник и оказание бесплатной медицинской помощи, – сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

Она также сообщила, что медицинская реформа в 2019 году коснется медучреждений вторичной и специализированной медицинской помощи.

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