Сколько харьковчан подписали декларации с врачами

В Харькове первичная медицинская помощь оказывается в 34 медучреждениях. Все они заключили договоры с Национальной службой здоровья и уже два месяца находятся на ее прямом финансировании, сообщает пресс-служба
горсовета.
– Средства поступают пропорционально количеству подписанных деклараций между пациентами и врачами. Кстати, родители выбирают педиатров активнее: 80-90% детей уже имеют подписанные декларации, а многие взрослые все еще не спешат это сделать. Но выбрать врача необходимо, потому что от этого зависит финансирование поликлиник и оказание бесплатной медицинской помощи, – сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
Она также сообщила, что медицинская реформа в 2019 году коснется медучреждений вторичной и специализированной медицинской помощи.