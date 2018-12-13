Какие сферы развития Харьковщины будут финансироваться в следующем году в первую очередь

Культура, здоровье, спорт, образование – о приоритетах развития региона на 2019 год рассказал в программе «Комментарии» на телеканале Р1 первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко.
Депутатская группа не имеет политических лозунгов
— Виктор Николаевич, Харьковский областной совет уже определился с приоритетами на следующий год, приняв бюджет и утвердив программы по развитию региона. И для успешной реализации этих программ три четверти депутатов областного совета консолидировались в группу «Единство и развитие Харьковщины». Как это скажется на работе облсовета?
— Это действительно большое событие для облсовета и Харьковщины в целом, потому что примеров создания мощных депутатских групп в облсовете нигде в Украине еще не было.
Восемь депутатов облсовета из разных фракций обсудили цель и приняли решение о создании депутатской группы. Глава группы – вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, председатель ХОГА Юлия Светличная, которой выказал полное доверие весь депутатский корпус нашей группы. В группу вошли 90 депутатов со всех без исключения фракций. Главным заданием нашей дальнейшей работы является социально-экономическое развитие Харьковской области. Это реализация проектов, определение стратегии развития региона и приоритетных объектов финансирования социальной инфраструктуры. Депутатская группа не имеет никаких политических лозунгов, флагов – мы настроены на эффективную работу во благо Харьковщины. И приоритеты, которые мы перед собой ставим, находятся четко в рамках одобренных программ. Мы давно ожидали такой группы, совместной работы, незаангажированности. Будем реализовывать запланированное. Наши главные задачи – социальное развитие, безопасность в регионе, совместная работа, социальная защита, все направления охраны здоровья и т. д.
Что касается сессии облсовета, то мы практически единогласно утвердили бюджет на 2019 год, приняли Программу социально-экономического развития Харьковской области, которая в 2018 году во время подведения итогов была одобрена депутатами на комиссиях. В этом году были выполнены работы практически на 50% объектов, заложенных в программе, во всех сферах экономики – такого еще никогда не было. Остальные 50% планируется реализовать в 2019 году. Речь идет о медицинской сфере, школах, детских садах, объектах культуры, спорта и т. д. В некоторые годы – например в 2011-м или 2012-м – процент выполнения таких проектов составлял всего лишь 16%. Сейчас для их реализации мы привлекаем и областные средства, и государственные, и финансирование международной технической помощи. Это четкая командная работа. С одной стороны – доверие к областной власти, с другой – выполнение обещаний, данных депутатами. Поэтому Программа социально-экономического развития на 2019 год является взвешенной. Что касается проектов и объектов, которые были разработаны районами и ОТГ (их сейчас 17), то все они включены в программу, прошли соответствующую экспертизу, готовы для финансирования. И мы будем смотреть, какие источники финансирования использовать.
Харьковская область три года подряд занимает первое место среди регионов Украины по социально-экономическому развитию. Это объективный рейтинг Кабмина. Мы взвешенно подходим к выполнению задач, которые перед нами ставят харьковчане.
Программа по обеспечению жильем участников АТО будет продолжена
— Какие областные программы в приоритете на 2019 год?
— Прежде всего это программа по здравоохранению «Здоровье Слобожанщины». Мы очень активно работаем в этом направлении и считаем его одним из приоритетных. Это и онкологический центр, восстановление которого инициировала глава области Юлия Светличная. Уже начались работы – и на следующий год предусмотрены средства как из государственного, так и из областного бюджетов. Мы заложили в программе 290 миллионов гривен на приобретение лекарственных препаратов, на оборудование.
Это и реконструкция диспансера для чернобыльцев. Общественность обратилась к Юлии Александровне, было принято решение, есть соответствующее финансирование: более 9 млн гривен – из областного бюджета, 9 млн – от Европейского банка. Все выделенные средства до Нового года будут освоены, и в дальнейшем работа продолжится. Подготовлен соответствующий проект по комплексу работ, и в следующем году мы также будем плодотворно сотрудничать с чернобыльскими организациями в рамках рабочей группы, финансирования, приобретения оборудования и т.д.
— Планируется ли в 2019 году завершить этот объект?
— Более 25 лет там никто ничего не делал. По предварительным данным, на этот объект необходимо около 60 миллионов гривен. И мы будем продолжать эту работу. Мы работаем не словом, а делом. Если даем обещания – мы их выполняем.
— Будет ли увеличено финансирование на оздоровление, реабилитацию участников боевых действий, обеспечение их жильем? В Харьковской области существует такая программа. Сколько средств заложено на эту сферу в следующем году?
— На оздоровление заложены определенные средства — порядка 400 млн гривен для инвалидов первой группы. Идет активная работа по обеспечению оборудованием и всем необходимым госпиталя для ветеранов войны. Как раз на комиссии по здравоохранению в присутствии директора госпиталя Юрия Федченко мы все эти вопросы обговаривали, все позиции, им озвученные, учли. И как всегда заложили средства на единоразовую помощь ко Дню защитника Украины.
В этом направлении, как и в вопросе обеспечения жильем, мы тесно сотрудничаем с общественными организациями участников АТО и ООС. На сегодняшний день в очереди состоят 800 участников АТО. Мы заложили определенные средства, и в этом году более 170 семей получили деньги из областного бюджета на приобретение жилья – 60%, а 40% должны вложить сами. Эта программа работает на Харьковщине довольно успешно. Думаю, так будет продолжаться и в дальнейшем.
Комплексный подход к обеспечению доступного образования
— Не так давно была принята Программа защиты архитектурного и культурного наследия Харьковщины. Как она будет развиваться?
— Подобная программа принята впервые. У нас есть настоящие жемчужины – Шаровка, Люботин и другие объекты культурного наследия, на которые никто никогда не выделял средства. В этом году мы поработали, сделали соответствующие проекты и, в частности, на Шаровскую усадьбу выделили средства в размере 1,5 миллиона гривен. Работаем вместе с программами международной технической помощи – в частности, с Германией. Так что будем продолжать ремонт, реконструкцию шаровского комплекса.
Культурное наследие нуждается в четком подходе. В программе мы расписали стратегию нашей работы, приоритеты. Создана рабочая группа по Люботинской усадьбе — отрабатываются соответствующие проекты. Мы настроены на эту работу очень активно.
— Значительная часть бюджета предусмотрена на развитие образования и науки – порядка 1,5 млрд гривен. Что запланировано в этой сфере?
— Планируется продолжение работы, которую мы проводили в 2018 году. Это ремонт и реконструкция школ, обеспечение их компьютерной техникой, современными кабинетами биологии, химии, физики, украинского языка, оборудование спортивных площадок, создание футбольных полей на территории учебных заведений. Предусмотрены также ремонт и строительство детских садиков. То есть мы используем комплексный подход к реализации стоящей перед нами задачи – обеспечить доступное образование. Особенно активно идет эта работа в селах. В Программе социально-экономического развития на следующий год – около 80 объектов, и на них будут выделены существенные средства.
Раньше деньги на культуру практически не выделялись
— Еще один амбициозный проект, который реализуется на Харьковщине – возведение физкультурно-оздоровительных комплексов, которые делают спорт доступным для детворы во всех районах. В этом году планировалось сдать в эксплуатацию три ФОКа. Справляется ли область с планами и что предусмотрено на следующий год?
— Ранее такой программы по созданию ФОКов не было. На Харьковщине впервые за долгие годы создаются комплексные условия для занятий спортом. Для громады это очень действенный механизм привлечения молодежи. Физкультурно-оздоровительные комплексы открыты в Песочине, Боровой, Волчанске. В Песочине идет подготовка проекта по созданию бассейна. Мы стоим на пороге открытия физкультурно-оздоровительных комплексов в Золочеве и Краснограде.
— Есть ли проекты возведения таких объектов в других районах области?
— В Кранокутске и Дергачах – это уже следующий этап. Там предусмотрены секции различного направления – и борьба, и карате, и йога, и тяжелая атлетика, и теннис…
— В бюджет 2019 года немало средств заложено на социально-гуманитарную сферу. Почему такое внимание уделяется именно этому направлению?
— На протяжении 20 лет, сколько я работаю в органах власти, на культуру, например, средства вообще не выделялись. А в следующем году мы будем свидетелями открытия филармонического комплекса. Да, средства на это выделил Государственный фонд регионального развития, но губернатор Юлия Светличная поставила четкую задачу – восстановить филармонию, которая столетие назад славилась на весь мир. Директор харьковской филармонии Юрий Янко сказал, что даже не представлял такого развития событий.
А возрождение сельских клубов, помещения которых были заброшены! Сегодня выделяются средства – и местные, и областные – на ремонт учреждений культуры. И у нас амбициозные планы в этом направлении.
Дороги – в приоритете развития Харьковщины
— Многие автолюбители отмечают, что дороги в Харьковской области стали гораздо лучше, особенно по сравнению с другими областями. В следующем году эта работа продолжится?
— На следующий год мы заложили в дорожный фонд около 1 млрд гривен. Раньше Служба автомобильных дорог в Харьковской области работала в рамках подчинения Службе автомобильных дорог Украины. У нас не было своей службы. И жители Харьковщины платили налоги в фонд государства, а там уже шло распределение. Сегодня мы имеем свой областной дорожный фонд и свою службу автодорог. И как результат – уже начат ремонт дорог местного значения. В этом году мы использовали до копеечки практически 650 миллионов гривен.
Раньше средства, которые выделялись государством, шли на республиканские дороги. В каком состоянии они были? Вы знаете. Мы сделали дорогу на Изюм, потом – на Купянск. Отремонтировали трассу Харьков – Ахтырка. Также в 2018-м начаты работы по магистрали Мерефа — Лозовая – Павлоград. На следующий год благодаря Юлии Светличной средства на восстановление этой дороги выделены из государственного бюджета.
Впервые в этом году мы начали делать капитальный ремонт дорог в районах области. Взяли территорию региона, протяженность дорог и пропорционально подсчитали, чтобы не обидеть какой-то район. В этом году начали и капитальный, и ямочный, и текущий ремонт. Плюс объединенные территориальные громады также получили государственную субвенцию и за счет этих средств и средств местных бюджетов стали делать дороги по своим планам.
Таким образом, дороги остаются одним из приоритетных направлений развития Харьковщины.