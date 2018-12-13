В Харькове увековечили память погибшего воина-афганца: фото-факт

Об этом сообщает пресс-служба
горсовета.
В церемонии открытия приняли участие представители Администрации Новобаварского района, Союза ветеранов Афганистана, военнослужащие, одноклассники воина-интернационалиста, родители, а также ученики и учителя учебного учреждения.
Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память погибшего воина минутой молчания. Школьники выступили с музыкально-литературной композицией.
Для справки.
Владимир Каменев родился и вырос в Харькове. После окончания школы №39 работал слесарем на «Харьковском заводе тракторных и самоходных шасси». В Афганистане служил в 317-м гвардейском парашютно-десантном полку 103-й воздушно-десантной дивизии. Владимир Каменев принял участие в 30 операциях, награжден медалью «За отвагу» и посмертно – орденом Красной Звезды. Погиб 2 апреля 1984 года при выполнении боевого задания.