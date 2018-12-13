Харьков

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В Харькове увековечили память погибшего воина-афганца: фото-факт

В Харькове увековечили память погибшего воина-афганца: фото-факт
Мемориальную доску Владимиру Каменеву, погибшему на войне в Афганистане, установили сегодня, 12 декабря, на фасаде Харьковской гимназии №39, где он учился.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



В церемонии открытия приняли участие представители Администрации Новобаварского района, Союза ветеранов Афганистана, военнослужащие, одноклассники воина-интернационалиста, родители, а также ученики и учителя учебного учреждения.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память погибшего воина минутой молчания. Школьники выступили с музыкально-литературной композицией.

Для справки. Владимир Каменев родился и вырос в Харькове. После окончания школы №39  работал слесарем на «Харьковском заводе тракторных и самоходных шасси». В Афганистане служил в 317-м гвардейском парашютно-десантном полку 103-й воздушно-десантной дивизии. Владимир Каменев принял участие в 30 операциях, награжден медалью «За отвагу» и посмертно – орденом Красной Звезды. Погиб 2 апреля 1984 года при выполнении боевого задания.

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