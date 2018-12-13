В Харькове увековечили память погибшего воина-афганца: фото-факт 13 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Мемориальную доску Владимиру Каменеву, погибшему на войне в Афганистане, установили сегодня, 12 декабря, на фасаде Харьковской гимназии №39, где он учился.