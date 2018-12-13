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В NASA показали пугающую карту тающей Антарктиды: фото-факт

В NASA показали пугающую карту тающей Антарктиды: фото-факт
Агентство NASA опубликовало карту тающих ледников Антарктиды. На ней видно, что даже те ледники, которые считались стабильными, начинают таять.
Об этом сообщает Росбалт.

Самой критической точкой материка является юго-восточная, где одновременно активными темпами тают сразу пять ледников. Одним из них является Тоттен, который признан одним из крупнейших в мире. В случае, если он полностью растает, уровень мирового океана может подняться более чем на три метра.



По данным ученых, с 2008 года эти пять ледников потеряли слой льда толщиной свыше 2,7 метров. При этом на востоке континента темпы потери льда значительно ниже, но и там начались изменения.

Самое интенсивное таяние ледников наблюдается в море Уэдделла на западном побережье и вдоль моря Росса на юге.

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