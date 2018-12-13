В NASA показали пугающую карту тающей Антарктиды: фото-факт 13 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Агентство NASA опубликовало карту тающих ледников Антарктиды. На ней видно, что даже те ледники, которые считались стабильными, начинают таять.