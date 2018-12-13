Харьковчане играючи могут попасть в 1920-е годы 13 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 1

Посетить квартиры первых жильцов дома «Слово» в роли литературного критика либо сексота, отовариться дефицитом у спекулянтов, почувствовать на себе типичные для 1930-х годов раскулачивание и обыск.