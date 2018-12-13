Харьковчане играючи могут попасть в 1920-е годы

Посетить квартиры первых жильцов дома «Слово» в роли литературного критика либо сексота, отовариться дефицитом у спекулянтов, почувствовать на себе типичные для 1930-х годов раскулачивание и обыск.
Такие возможности предоставляет оригинальная настольная игра «Дом «Слово».
Игру придумали в Харьковском литературном музее еще два года назад – как способ популяризации 1920-1930 годов, символом которых, по мнению авторов проекта, является как раз дом «Слово», расположенный на улице Культуры, 9 в Харькове. Его жителями были литераторы и люди искусства. Среди самых известных имен — Иван Багряный, Антон Крушельницкий, Лесь Курбас, Микола Хвылевой и многие другие. По приказу советской власти жители «Слова» были репрессированы, большинство из них впоследствии расстреляны.
Поведать об истории Харькова
— Нам как харьковчанам, как сотрудникам литературного музея очень важно, чтобы дом «Слово» был не просто темой для узкого круга профессионалов. Мы хотели создать образ дома «Слово» в общей культурной памяти украинцев, — говорит сотрудница Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук. – Мы считаем, что дом «Слово» может быть символом неимоверных 1920-х годов – времени экспериментов, возможностей, времени, когда Харьков и Украина получили шанс избавиться от провинциальности, перестать быть колонией. И люди искусства в своем творчестве пытались использовать этот шанс. И, естественно, этот дом является символом трагического завершения периода 1920-х, когда все возможности были жестоко и трагически прерваны. Вот эту историю нам хотелось рассказать прежде всего харьковчанам. Потому что вряд ли дом «Слово» входит в топ-10 мест, рекомендуемых для посещения в Харькове. И, конечно же, нам хотелось поведать об истории Харькова всей Украине и миру.
Для молодого поколения
В первую очередь игра ориентирована на молодое поколение, которое в игровой форме сможет узнать больше об этом периоде.
— Игра не только передает информацию. В ней реализуется попытка воссоздать реалии 1920-х годов, рассказать, что такое доносы, раскулачивание, спецпаек. Насколько справедливым или несправедливым было общество в то время. И каким был контекст, в котором происходили эксперименты 1920-х годов, — продолжает Татьяна Пилипчук.
Идея игры, которую разработала сотрудница литературного музея Марина Куценко, абсолютно оригинальна. Для визуализации периода 1920-1930-х годов литературный музей использовал предметы из собственной коллекции — личные вещи Павла Тычины, Майка Йогансена, Ивана Днепровского и других известных жителей дома «Слово».
Как попасть в квартиру писателя
Игровое поле состоит из 66 квартир – все они в Доме «Слово». В каждой живет конкретный писатель либо семья. Вытаскивая жетончик с номером, вы попадаете в ту или иную квартиру. Например, номер 56 – это квартира Вадима Меллера, где он жил с женой. В 33-й квартире проживал Микола Кулиш, в 41-й — Иван Микитенко… Но попасть в квартиру игрок может лишь с определенной миссией.
– Если собираете автографы, фотографии, обложки книг, вы – литературный критик, если истории об этих писателях – сексот. Не очень приятная миссия, но это реалии 1920-х годов – тогда эту миссию могли навязать каждому, вне зависимости от желания человека, — рассказывает Татьяна Пилипчук. — Собираете свой комплект из четырех либо пяти карточек, как прописано в правилах. Все эти карточки находятся в квартире, в которую вы попали благодаря жетончику.
Достать что-то дефицитное
И так поочередно происходит обход всех квартир и сбор карточек.
— Вы можете попасть на карточку «обыск», либо «спецпаек», либо «раскулачивание». И это определенным образом корректирует количество карточек у вас на руках, — продолжает Татьяна Пилипчук. — Также эти карточки можно купить в магазине «Торгин» (торговля с иностранцами) по спекулятивной цене. Это тоже реалии 1920-х годов, когда только за валюту и достаточно дорого можно было достать что-то дефицитное.
Игра продвигается очень динамично и активно.
— При этом вы можете увидеть обложки книг, фото писателей и их автографы, почитать их истории, воспоминания о них – что они любили, как писали, как проводили досуг, даже имена их собак и т.д., — говорит Татьяна Пилипчук.
Игру распространяют в школах
Первые сто комплектов этой игры сотрудники литературного музея создали с помощью гранта, полученного от Украинского культурного фонда, который поддержал этот проект.
— Эти сто комплектов мы распространяем на благотворительной основе по школам, библиотекам и музеям, — сообщила Татьяна Пилипчук. — Надеемся, что следующий тираж – это уже будет музейно-сувенирная продукция, которую можно использовать и как образовательный материал.