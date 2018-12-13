В Харьковской области отрабатывают систему учета льготников 13 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

До конца 2019 года в Харьковской области будет внедрена система электронных билетов в общественном транспорте.

Как сообщил директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос в ходе пленарного заседания XVІІІ сессии Харьковского областного совета, Департаментом экономики и международных отношений будут выполнены все условия, чтобы это задание было выполнено.



— Одним из направлений усовершенствования деятельности общественного транспорта является система внедрения электронных билетов. Но ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, что у нас не в полной мере происходит компенсация за льготный проезд из бюджетов местных советов местных бюджетов, – сказал Андрей Колос. – Поэтому на сегодняшний день отдельные районы, отдельные громады работают в режиме заключения договоров с перевозчиками, фиксации актов выполненных работ на перевозку льготных категорий пассажиров. Таким образом, отрабатывается система качественного учета прежде всего льготных категорий, чтобы на этой основе уже можно было развивать систему и внедрять электронный билет. Считаю, что в 2019 году будут выполнены все необходимые мероприятия, чтобы в Харьковской области была внедрена система электронного билета.