Харьков

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Дорожники расчищают трассы Харьковской области от мокрого снега

Дорожники расчищают трассы Харьковской области от мокрого снега
Ежедневно дорожные службы обеспечивают проезд автотранспорта на автомобильных дорогах Харьковской области. При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства.
В период с 11 по 12 декабря на дорогах Харьковщины работало 66 единиц спецтехники и 99 рабочих дорожного хозяйства. Для обработки дорог противогололедными материалами использовали 206 кубометров песчано-солевой смеси. На утро проезд был обеспечен на всех трассах области, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

– Дорожные службы работают в дежурном режиме. Продолжаются работы по водоотведению и расширению проезжей части от мокрого снега. При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру диспетчера 336-77-00, напоминают дорожники.

Также специалисты Службы автомобильных дорог предупреждают, что при гололеде значительно увеличивается длина тормозного пути и ухудшается управляемость автомобилем. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и не развивать высокую скорость.

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