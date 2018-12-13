Дорожники расчищают трассы Харьковской области от мокрого снега 13 декабря 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Ежедневно дорожные службы обеспечивают проезд автотранспорта на автомобильных дорогах Харьковской области. При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства.

В период с 11 по 12 декабря на дорогах Харьковщины работало 66 единиц спецтехники и 99 рабочих дорожного хозяйства. Для обработки дорог противогололедными материалами использовали 206 кубометров песчано-солевой смеси. На утро проезд был обеспечен на всех трассах области, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.



– Дорожные службы работают в дежурном режиме. Продолжаются работы по водоотведению и расширению проезжей части от мокрого снега. При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру диспетчера 336-77-00, напоминают дорожники.



Также специалисты Службы автомобильных дорог предупреждают, что при гололеде значительно увеличивается длина тормозного пути и ухудшается управляемость автомобилем. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и не развивать высокую скорость.