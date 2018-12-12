Юлия Светличная наградила победителей конкурса «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена»

В Харьковском Национальном университете имени Каразина подвели итоги двадцатого областного конкурса «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена».

Во время торжественной церемонии отметили 41 лучшего работника вузов области. Победителей конкурса определяли в девяти номинациях.В этом году конкурс «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена» – юбилейный. Лучших преподавателей, руководителей и сотрудников вузов в Харьковской области определили уже в 20-й раз. Поздравляя победителей, глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная отметила богатую историю и традиции, которые есть у высшей школы Харьковской области, и подчеркнула важность продолжения традиций и дальнейшего развития заведений высшего образования.– В последнее время в ваших учебных заведениях появляются новые возможности для студентов, они могут развиваться, открывать для себя новые научные площадки, принимать участие в международных проектах, – отметила руководитель области. – Только вместе, объединяясь, настойчиво занимаясь наукой, мы можем развивать и укреплять свой родной край, свою родную Харьковскую область. У нас есть чем гордиться, есть выдающиеся люди, и именно благодаря ученым есть свой уникальный научно-культурный образ, по которому нас идентифицируют во всем мире.Юлия Светличная отметила, что сейчас Харьковская область в сфере высшего образования и науки занимает лидирующие позиции не только на национальных, но и на международных просторах.– Харьковский регион всегда гордился и будет гордиться своими учеными. Именно наука и люди, которые работают в науке, – самоотверженно и настойчиво – создают и укрепляют имидж нашего государства. Именно вы – будущее Украины, – сказала глава ХОГА.В этом году в конкурсе участвовал 181 научно-педагогический работник из 33 заведений высшего образования. Лучших определяли в номинациях: «декан факультета», «заведующий кафедрой», «преподаватель гуманитарных дисциплин», «преподаватель фундаментальных дисциплин», «преподаватель профессионально-ориентированных дисциплин», «ученый», «молодой ученый», «заведующий кафедрой физического воспитания», «директор (заведующий) библиотеки». Решением областной конкурсной комиссии утверждены кандидатуры 41 победителя и дипломанта конкурса.В частности, в номинации «За мудрость и преданность образованию» наградили директора Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, президента Харьковского университетского консорциума Людмилу Белову.– Это очень высокая награда. Она очень ценна, потому что это – признание нашего сообщества, сообщества педагогов Харьковщины, – сказала Людмила Белова. – Очень важно, когда у нас есть поддержка органов власти, поэтому я искренне благодарю Юлию Светличную за то, что мы всегда чувствуем такую поддержку. Приятно, что успехи наших руководителей имеют и частичку нашей работы, поскольку они являются воспитанниками высшей школы Харьковщины. Школы, которая является залогом развития нашей области и Украины.