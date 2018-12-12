Юлия Светличная наградила победителей конкурса «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена»

Во время торжественной церемонии отметили 41 лучшего работника вузов области. Победителей конкурса определяли в девяти номинациях.
В этом году конкурс «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена» – юбилейный. Лучших преподавателей, руководителей и сотрудников вузов в Харьковской области определили уже в 20-й раз. Поздравляя победителей, глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная отметила богатую историю и традиции, которые есть у высшей школы Харьковской области, и подчеркнула важность продолжения традиций и дальнейшего развития заведений высшего образования.
– В последнее время в ваших учебных заведениях появляются новые возможности для студентов, они могут развиваться, открывать для себя новые научные площадки, принимать участие в международных проектах, – отметила руководитель области. – Только вместе, объединяясь, настойчиво занимаясь наукой, мы можем развивать и укреплять свой родной край, свою родную Харьковскую область. У нас есть чем гордиться, есть выдающиеся люди, и именно благодаря ученым есть свой уникальный научно-культурный образ, по которому нас идентифицируют во всем мире.
Юлия Светличная отметила, что сейчас Харьковская область в сфере высшего образования и науки занимает лидирующие позиции не только на национальных, но и на международных просторах.
– Харьковский регион всегда гордился и будет гордиться своими учеными. Именно наука и люди, которые работают в науке, – самоотверженно и настойчиво – создают и укрепляют имидж нашего государства. Именно вы – будущее Украины, – сказала глава ХОГА.
В этом году в конкурсе участвовал 181 научно-педагогический работник из 33 заведений высшего образования. Лучших определяли в номинациях: «декан факультета», «заведующий кафедрой», «преподаватель гуманитарных дисциплин», «преподаватель фундаментальных дисциплин», «преподаватель профессионально-ориентированных дисциплин», «ученый», «молодой ученый», «заведующий кафедрой физического воспитания», «директор (заведующий) библиотеки». Решением областной конкурсной комиссии утверждены кандидатуры 41 победителя и дипломанта конкурса.
В частности, в номинации «За мудрость и преданность образованию» наградили директора Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, президента Харьковского университетского консорциума Людмилу Белову.
– Это очень высокая награда. Она очень ценна, потому что это – признание нашего сообщества, сообщества педагогов Харьковщины, – сказала Людмила Белова. – Очень важно, когда у нас есть поддержка органов власти, поэтому я искренне благодарю Юлию Светличную за то, что мы всегда чувствуем такую поддержку. Приятно, что успехи наших руководителей имеют и частичку нашей работы, поскольку они являются воспитанниками высшей школы Харьковщины. Школы, которая является залогом развития нашей области и Украины.