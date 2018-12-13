Общество

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НБУ обязал принимать ветхие купюры без возражений

НБУ обязал принимать ветхие купюры без возражений
Национальный банк Украины обязал банки, уполномоченные на хранение запасов наличности центробанка, со 2 января 2019 года принимать значительно поврежденные банкноты гривны.
Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее обязательство утверждено постановлением правления НБУ «Об утверждении правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины» №134 от 3 декабря 2018 года. Документ вступает в силу со 2 января 2019 года

Речь идет о банкнотах, потерявших платежные признаки вследствие пожара, наводнения, загрязнения химикатами.

«Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты, но обязаны упаковывать их с максимальным сохранением целостности и передавать в НБУ как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятия банкнот для исследования», – указано в сообщении.

В то же время Нацбанк напоминает: статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности центробанка, имеют «Ощадбанк», «ПриваБанк» и «Райффайзен Банк Аваль».

Помимо указанных финучреждений, как и ранее, поврежденные банкноты могут принимать региональные подразделения НБУ, которые сохранились в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Львовской областях, а также в Киеве.
Справка
Все банкноты, длительное время находящиеся в обращении, со временем теряют свой первоначальный вид, то есть приобретают признаки износа или повреждения. В частности, изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные и склеенные края или углы, а также склеены.

Заведения торговли и сферы услуг обязаны принимать в уплату за товары/услуги без ограничений изношенные банкноты гривен всех номиналов, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности.

В то же время учреждения торговли и сферы услуг обязаны не выдавать на сдачу полученные от потребителей изношенные банкноты, а должны сдать их вместе с наличной выручкой в ​​обслуживающие банки.

Банки обязаны без ограничений принимать от физических и юридических лиц изношенные банкноты, если они не имеют признаков подделки, для обмена на пригодные к обращению банкноты, а также для всех видов наличных платежей, для зачисления на счета, вклады, аккредитивы etc.

Все остальные поврежденные банкноты банки изымать из оборота или принимать на исследование как сомнительные по платежности и в установленном порядке передать для проведения исследования в Национальный банк Украины. По результатам этих исследований, проводимых Национальным банком Украины бесплатно, клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными.

Поддельные денежные знаки изымаются из обращения без возмещения их стоимости и передаются Национальной полиции для проведения расследований.

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