НБУ обязал принимать ветхие купюры без возражений

Национальный банк Украины обязал банки, уполномоченные на хранение запасов наличности центробанка, со 2 января 2019 года принимать значительно поврежденные банкноты гривны.

Справка

Все банкноты, длительное время находящиеся в обращении, со временем теряют свой первоначальный вид, то есть приобретают признаки износа или повреждения. В частности, изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные и склеенные края или углы, а также склеены.



Заведения торговли и сферы услуг обязаны принимать в уплату за товары/услуги без ограничений изношенные банкноты гривен всех номиналов, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности.



В то же время учреждения торговли и сферы услуг обязаны не выдавать на сдачу полученные от потребителей изношенные банкноты, а должны сдать их вместе с наличной выручкой в ​​обслуживающие банки.



Банки обязаны без ограничений принимать от физических и юридических лиц изношенные банкноты, если они не имеют признаков подделки, для обмена на пригодные к обращению банкноты, а также для всех видов наличных платежей, для зачисления на счета, вклады, аккредитивы etc.



Все остальные поврежденные банкноты банки изымать из оборота или принимать на исследование как сомнительные по платежности и в установленном порядке передать для проведения исследования в Национальный банк Украины. По результатам этих исследований, проводимых Национальным банком Украины бесплатно, клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными.



Поддельные денежные знаки изымаются из обращения без возмещения их стоимости и передаются Национальной полиции для проведения расследований.