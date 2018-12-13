Украина

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Как Украине войти в ЕС: Европарламент подтвердил условия

Как Украине войти в ЕС: Европарламент подтвердил условия
Европейский парламент подтвердил, что Украина имеет перспективу стать членом Европейского Союза.
Об этом говорится в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которое поддержали 433 депутата.

В документе отмечается, что соглашение об ассоциации не является конечной целью отношений ЕС-Украина.

Также евродепутаты поддержали новые формы укрепления сотрудничества Украины с ЕС и, в частности, в контексте постепенного сближения Украины с Таможенным союзом, энергетическим союзом и Цифровой единственным рынком.

«Европейский парламент напоминает о предложении «Восточное партнерство плюс», которая отстаивается парламентом для того, чтобы разблокировать дополнительные перспективы», – говорится в документе.

В Европарламенте объяснили, что Украина имеет европейскую перспективу согласно 49 статье Договора о Европейском Союзе и может подать заявку, чтобы стать членом ЕС. Это может произойти при условии, что Украина придерживается Копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы и права человека и права меньшинств, и защищает верховенство права.

Напомним, 22 ноября Конституционный суд Украины дал положительное заключение закону, который предусматривает закрепление в конституции курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. После этого изменения в Конституции одобрили парламентарии.

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