Как Украине войти в ЕС: Европарламент подтвердил условия

Европейский парламент подтвердил, что Украина имеет перспективу стать членом Европейского Союза.
Об этом говорится в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которое поддержали 433 депутата.
В документе отмечается, что соглашение об ассоциации не является конечной целью отношений ЕС-Украина.
Также евродепутаты поддержали новые формы укрепления сотрудничества Украины с ЕС и, в частности, в контексте постепенного сближения Украины с Таможенным союзом, энергетическим союзом и Цифровой единственным рынком.
«Европейский парламент напоминает о предложении «Восточное партнерство плюс», которая отстаивается парламентом для того, чтобы разблокировать дополнительные перспективы», – говорится в документе.
В Европарламенте объяснили, что Украина имеет европейскую перспективу согласно 49 статье Договора о Европейском Союзе и может подать заявку, чтобы стать членом ЕС. Это может произойти при условии, что Украина придерживается Копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы и права человека и права меньшинств, и защищает верховенство права.
Напомним, 22 ноября Конституционный суд Украины дал положительное заключение закону, который предусматривает закрепление в конституции курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. После этого изменения в Конституции одобрили парламентарии.