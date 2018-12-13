На Новый год можно без пересадки добраться из Харькова в Донбасс 13 декабря 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В новом графике движения поездов на 2018/2019 годы, который вступил в силу с 9 декабря, появился новый дневной скорый поезд №205/206 сообщением Покровск — Харьков — Покровск.

Прежде с Покровском, который ранее именовался Красноармейском (Донецкая область), Харьков прямого железнодорожного сообщения не имел. Добираться туда харьковчанам и гостям города приходилось с пересадкой в Павлограде или Синельниково Днепропетровской области.



Кстати, до 1990-х годов из Харьковской области в Красноармейск ходили пригородные поезда от станции Дубово, расположенной в Барвенковском районе, но движение по линии Дубово — Красноармейск закрыли еще в конце прошлого века.



Новый поезд значится в категории «по указанию», как дополнительный, и на период новогодних и рождественских праздников он назначен на девять оборотных рейсов. Из Покровска поезд отправится 28, 29, 30 декабря 2018 года, 2, 4, 5, 8, 12, 13 января 2019 года в 9.20, проследует с остановками по станциям Николаевка-донецкая (10.16 — 10.19), Богуславский (10.43 — 10.46), Павлоград-1 (11.10 — 11.58), Лозовая (12.51 — 12.53), Краснопавловка (13.15 — 13.17), Лихачево (13.38 — 13.40) и прибудет на конечную станцию Харьков-пассажирский в те же дни в 14.49.



Обратно со станции Харьков-пассажирский поезд пойдет в те же дни в 16.35, проследует с остановками по станциям Лихачево (17.43 — 17.45), Краснопавловка (18.07 — 18.09), Лозовая (18.35 — 18.37), Павлоград-1 (19.25 — 20.13), Богуславский (20.32 — 20.35), Николаевка-донецкая (20.57 — 21.00) и прибудет в Покровск в 22.01. Таким образом, время в пути в каждую сторону составит примерно пять с половиной часов.