Киднеппинг по-взрослому: в Харькове похитили двух африканцев 13 декабря 2018 г. Алевтина Пивень 0 0

Похитители посадили иностранцев в машину прямо посреди улицы на Павловом Поле и увезли.

Пострадавших нашли через день. Возможно, к их похищению причастны в том числе и действующие полицейские.



Харьковская местная прокуратура № 1 утвердила подозрение 38-летнему харьковчанину в вымогательстве и похищении людей (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.



По словам руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, о возможном похищении двух марокканцев правоохранителям сообщила жена одного из них. Женщина рассказала, что вечером 6 декабря на Павловом Поле неизвестные мужчины схватили африканцев прямо посреди улицы, посадили в автомобиль и увезли. После этого связь с мужем прервалась.



Похищенных нашли на следующий день благодаря функции геолокации, которую один из них сумел включить на мобильном телефоне.



По данным следствия, марокканцев удерживали в гараже, надеясь «вытрясти» из них деньги. Похитители представились полицейскими и угрожали пленникам длительным лишением свободы, если те не передадут им пять тысяч долларов.



По словам одного из марокканцев, мужчины, назвавшиеся полицейскими, имитировали его задержание и даже провели несанкционированный обыск у него дома, после чего вывезли с другом в гараж.



Одного из подозреваемых задержали на месте происшествия. При себе у него было удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году. Как объяснил задержанный, документ остался после увольнения из органов.



Сейчас проводятся следственные действия для установления других лиц, причастных к преступлению.



Как сообщают в областной прокуратуре, есть основание полагать, что к похищению иностранцев причастны в том числе и действующие полицейские. Сейчас решается вопрос о передаче уголовного производства в Государственное бюро расследований.