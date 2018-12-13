РФ блокирует проход судов в районе Керченского пролива

Российская Федерация продолжает блокировать проход 104 судов в районе Керченского пролива.
Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
«РФ пропускает суда, но все равно время задержки достаточно большое. По нашей информации, в районе Керченского пролива в очереди находится 104 судна в обе стороны», – сообщил Олег Слободян.
По его словам, за сутки в обоих направлениях проследовала лишь небольшая часть судов.
«Что касается динамики, то РФ пропускает всего несколько судов, идущих в украинские порты в Азовском море. В то же время те, которые идут в российские порты, следуют через Керченский пролив беспрепятственно», – добавил помощник председателя ГПСУ.
Таким образом, по словам Олега Слободяна, РФ пытается оказывать политическое и экономическое давление на Украину.
«Россия так действует, хотя не имеют никаких полномочий для того, чтобы принимать решение о проходе Керченского пролива», – резюмировал он.