В Харьковской мэрии пообещали сгладить проблемный перекресток геометрическими решениями 13 декабря 2018 г. автор: Николай Коперник 0 0

В Харькове на перекрестке Московского проспекта с улицами Полевой и Тарасовской установят светофоры и изменят геометрию проезжей части.