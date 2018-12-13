Харьков

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В Харьковской мэрии пообещали сгладить проблемный перекресток геометрическими решениями

В Харьковской мэрии пообещали сгладить проблемный перекресток геометрическими решениями
В Харькове на перекрестке Московского проспекта с улицами Полевой и Тарасовской  установят светофоры и изменят геометрию проезжей части.
Автомобилисты знают: это очень сложный перекресток. Это узел пересечения двух магистральных улиц: Московского проспета и улицы Академика Павлова. В угол этого перекрестка «вгрызается» улица Тарасовская. В этой точке практически круглосуточно высокий трафик, съезд с моста, остановка трамвая на совмещенном пути и востребованные подмостовые подъезды. На перекрестке часто случаются не только аварийные ситуации, но и аварии. Это признают и городские власти.

Несколько лет назад в Харьковском горсовете обратили внимание на эту проблему и даже, если верить директору Департамента инфраструктуры Сергею Дульфану, пытались искать пути ее решения.

И только в петициях харьковчан «обнаружили» вариант выхода из ситуации.

Как заверяет Сергей Дульфан, решение проблемы на этом участке требовало изменить геометрию проезжей части. Рассматривались разные предложения. В итоге разработан окончательный вариант проекта и выполнена его визуализация. Проектом предлагается свести в одно пересечение улиц Полевой и Тарасовской.

– В этой ситуации задача сводится к классическому Х-образному перекрестку. Он не совсем стандартный: к нему примыкает Т-образное пересечение с улицей Академика Павлова. Здесь находится остановка трамвая и подмостовые подходы, и мы обязаны обеспечить здесь устойчивое безопасное движение, – берет на себя ответственность Сергей Дульфан. – Предлагается изменить направление движения на одностороннем движении улицы Тарасовской в сторону Московского проспекта.

По мнению горсоветовского чиновника, за счет регулирования транспортных потоков на пересечении улиц будут созданы островки безопасности для пешеходов, платформа для посадки и высадки пассажиров трамваев, карманы для разгона и торможения общественного транспорта.

А заодно новый вид приобретет парк, расположенный в этом районе. Всего на перекрестке будет установлено 119 дорожных знаков, а также десять пешеходных и десять транспортных светофоров.

Проектные работы выполняются за средства городского бюджета. Работы планируется начать в новом году и выполнить за кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка.

Насколько все это решит проблему и попадет в цель – узнаем в самом недалеком будущем...

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