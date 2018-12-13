В Харьковской мэрии пообещали сгладить проблемный перекресток геометрическими решениями

Автомобилисты знают: это очень сложный перекресток. Это узел пересечения двух магистральных улиц: Московского проспета и улицы Академика Павлова. В угол этого перекрестка «вгрызается» улица Тарасовская. В этой точке практически круглосуточно высокий трафик, съезд с моста, остановка трамвая на совмещенном пути и востребованные подмостовые подъезды. На перекрестке часто случаются не только аварийные ситуации, но и аварии. Это признают и городские власти
.
Несколько лет назад в Харьковском горсовете обратили внимание на эту проблему и даже, если верить директору Департамента инфраструктуры Сергею Дульфану, пытались искать пути ее решения.
И только в петициях
харьковчан «обнаружили» вариант выхода из ситуации.
Как заверяет Сергей Дульфан, решение проблемы на этом участке требовало изменить геометрию проезжей части. Рассматривались разные предложения. В итоге разработан окончательный вариант проекта и выполнена его визуализация. Проектом предлагается свести в одно пересечение улиц Полевой и Тарасовской.
– В этой ситуации задача сводится к классическому Х-образному перекрестку. Он не совсем стандартный: к нему примыкает Т-образное пересечение с улицей Академика Павлова. Здесь находится остановка трамвая и подмостовые подходы, и мы обязаны обеспечить здесь устойчивое безопасное движение, – берет на себя ответственность Сергей Дульфан. – Предлагается изменить направление движения на одностороннем движении улицы Тарасовской в сторону Московского проспекта.
По мнению горсоветовского чиновника, за счет регулирования транспортных потоков на пересечении улиц будут созданы островки безопасности для пешеходов, платформа для посадки и высадки пассажиров трамваев, карманы для разгона и торможения общественного транспорта.
А заодно новый вид приобретет парк, расположенный в этом районе. Всего на перекрестке будет установлено 119 дорожных знаков, а также десять пешеходных и десять транспортных светофоров.
Проектные работы выполняются за средства городского бюджета. Работы планируется начать в новом году и выполнить за кредитные ресурсы
Европейского инвестиционного банка.
Насколько все это решит проблему и попадет в цель – узнаем в самом недалеком будущем...