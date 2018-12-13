Какие дни будут выходными в 2019 году

В первый месяц года украинцы получат выходные 1 января и 7 января – на Новый год и Рождество. Выходным будет и 31 декабря 2018 года, но с отработкой 29 декабря. Также украинцы традиционно отдохнут на майские праздники, День Конституции и Независимости.
Итак, графиком установлены следующие праздничные дни:
- 1 января — Новый год;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — День международной солидарности трудящихся;
- 9 мая — День Победы;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 24 августа — День Независимости Украины;
- 14 октября - День защитника Украины;
- 25 декабря - католическое Рождество.
Нерабочими днями также будут:
- один день (воскресенье) — Пасха;
- один день (воскресенье) — Троица.