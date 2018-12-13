Украина

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Какие дни будут выходными в 2019 году

Какие дни будут выходными в 2019 году
У украинцев в следующем году будет 12 дополнительных выходных в честь религиозных и государственных праздников. График был утвержден законом Украины «О труде».
В первый месяц года украинцы получат выходные 1 января и 7 января – на Новый год и Рождество. Выходным будет и 31 декабря 2018 года, но с отработкой 29 декабря. Также украинцы традиционно отдохнут на майские праздники, День Конституции и Независимости. 

Итак, графиком установлены следующие праздничные дни:
  • 1 января — Новый год;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — День международной солидарности трудящихся;
  • 9 мая — День Победы;
  • 28 июня — День Конституции Украины;
  • 24 августа — День Независимости Украины;
  • 14 октября - День защитника Украины;
  • 25 декабря - католическое Рождество.

Нерабочими днями также будут:
  • один день (воскресенье) — Пасха;
  • один день (воскресенье) — Троица.

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