Харьковские таможенники изъяли партию очков 13 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Утром 13 декабря на таможенном посту «Харьков-железнодорожный» харьковские таможенники обнаружили скрытые 500 единиц очков.



При таможенном контроле поезда «Москва – Кривой Рог – Днепр» один из пассажиров, гражданин Украины, заявил, что не везет ничего, кроме личных вещей. Но во время детального осмотра купе таможенники заметили, что люк на потолке имеет признаки демонтажа. При этом молодой человек занервничал и признался, что скрыл под потолком очки.



По данному факту составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, предметы нарушения таможенных правил изъяты и переданы на склад таможни.