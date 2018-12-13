Харьков

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В Харькове подорожает вывоз мусора

В Харькове подорожает вывоз мусора
Исполком Харьковского горсовета на заседании 12 декабря утвердил тарифы на услугу по вывозу бытовых отходов.
Речь идет об услуге, которую предоставляет КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», сообщает пресс-служба горсовета.

Тарифы увеличатся для всех категорий потребителей, в том числе для населения. Согласно проекту решения, стоимость услуги по вывозу бытовых отходов составит 22 грн 8 коп на одного человека в месяц (сейчас – 10 грн 15 коп).

Действующий тариф был утвержден в ноябре 2014 года. За прошедшие четыре года значительно возросли составляющие себестоимости этого тарифа. Например, стоимость дизельного топлива и бензина повысилась в 2,1 раза, стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась в 2,9 раза, цены на материалы и запчасти возросли в среднем в 1,6-4,5 раза. Также  значительно увеличились затраты на оплату труда.

Уровень прожиточного минимума для трудоспособных лиц возрос в 1,6 раза, коэффициент соотношения минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда по видам работ и отдельным профессиям – в 1,4 раза, уровень минимальной зарплаты – в 3 раза.

Таким образом, доходы предприятия, получаемые за счет оплаты услуги по вывозу бытовых отходов по действующему тарифу, уже не покрывают затраты на эту работу. В 2018 году для обеспечения работоспособности предприятия городской совет предоставил КВБО финансовую поддержку в сумме 21 млн 76 тыс грн, но даже при этом за девять месяцев текущего года предприятие получило убыток в сумме 15 млн 702 тыс грн.

Предложенным проектом решения предусмотрено приведение тарифа на услуги по вывозу бытовых отходов в соответствие с экономически обоснованным. Тариф рассчитан строго в соответствии с порядком формирования, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Проект решения был опубликован для обсуждения и прошел процедуру необходимых согласований.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года.

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