В Харькове подорожает вывоз мусора

Речь идет об услуге, которую предоставляет КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», сообщает пресс-служба горсовета
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Тарифы увеличатся для всех категорий потребителей, в том числе для населения. Согласно проекту решения, стоимость услуги по вывозу бытовых отходов составит 22 грн 8 коп на одного человека в месяц (сейчас – 10 грн 15 коп).
Действующий тариф был утвержден в ноябре 2014 года. За прошедшие четыре года значительно возросли составляющие себестоимости этого тарифа. Например, стоимость дизельного топлива и бензина повысилась в 2,1 раза, стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась в 2,9 раза, цены на материалы и запчасти возросли в среднем в 1,6-4,5 раза. Также значительно увеличились затраты на оплату труда.
Уровень прожиточного минимума для трудоспособных лиц возрос в 1,6 раза, коэффициент соотношения минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда по видам работ и отдельным профессиям – в 1,4 раза, уровень минимальной зарплаты – в 3 раза.
Таким образом, доходы предприятия, получаемые за счет оплаты услуги по вывозу бытовых отходов по действующему тарифу, уже не покрывают затраты на эту работу. В 2018 году для обеспечения работоспособности предприятия городской совет предоставил КВБО финансовую поддержку в сумме 21 млн 76 тыс грн, но даже при этом за девять месяцев текущего года предприятие получило убыток в сумме 15 млн 702 тыс грн.
Предложенным проектом решения предусмотрено приведение тарифа на услуги по вывозу бытовых отходов в соответствие с экономически обоснованным. Тариф рассчитан строго в соответствии с порядком формирования, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Проект решения был опубликован для обсуждения и прошел процедуру необходимых согласований.
Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года.