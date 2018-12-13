В Харькове пройдет кукольная выставка 13 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове пройдет выставка кукол «Сказочная феерия».

На выставке будет представлено более 60 уникальных кукол – сказочных персонажей, изготовленных мастерицами из девяти районов Харьковской области.



«Алиса в стране чудес», «Снежная королева», «Винни-Пух», «Принцесса на горошине», «Курочка Ряба», «Белоснежка и семь гномов» – все эти сказки и их персонажи хорошо известны детям и взрослым. Куклы выполнены в различных художественных техниках таким образом, чтобы каждый посетитель имел возможность не только насладиться изящными авторскими работами, но и почувствовать сказочную атмосферу в преддверии новогодних праздников.



Открытие экспозиции намечено на 18 декабря в 16:00 в Областном центре культуры и искусства. Вход – свободный.