Названа самая прослушиваемая песня XX века
13 декабря 2018 г.
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13 декабря 2018 г.
Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen преодолела отметку в 1,5 миллиарда прослушиваний. Как отмечает Variety, собрать рекордные показатели помог выпуск фильма «Богемская рапсодия», который был номинирован на кинопремию «Золотой глобус».
«Итак, река рок-музыки превратилась в потоки! Очень рад, что наша музыка до сих пор разливается по максимуму», — приводит издание слова гитариста Queen Брайана Мэя.
В 2007-м британцы признали клип на песню Bohemian Rhapsody лучшим видео всех времен. За него проголосовали 30 процентов опрошенных.
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