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Названа самая прослушиваемая песня XX века

Названа самая прослушиваемая песня XX века
Определена самая прослушиваемая на стриминг-сервисах музыкальная композиция XX века.
Об этом медиахолдинг Universal Music Group сообщил в Twitter.

Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen преодолела отметку в 1,5 миллиарда прослушиваний. Как отмечает Variety, собрать рекордные показатели помог выпуск фильма «Богемская рапсодия», который был номинирован на кинопремию «Золотой глобус».

«Итак, река рок-музыки превратилась в потоки! Очень рад, что наша музыка до сих пор разливается по максимуму», — приводит издание слова гитариста Queen Брайана Мэя.

В 2007-м британцы признали клип на песню Bohemian Rhapsody лучшим видео всех времен. За него проголосовали 30 процентов опрошенных.

 

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