Названа самая прослушиваемая песня XX века

Определена самая прослушиваемая на стриминг-сервисах музыкальная композиция XX века.

Об этом медиахолдинг Universal Music Group сообщил в Twitter.

Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen преодолела отметку в 1,5 миллиарда прослушиваний. Как отмечает Variety, собрать рекордные показатели помог выпуск фильма «Богемская рапсодия», который был номинирован на кинопремию «Золотой глобус».

«Итак, река рок-музыки превратилась в потоки! Очень рад, что наша музыка до сих пор разливается по максимуму», — приводит издание слова гитариста Queen Брайана Мэя.



Bohemian Rhapsody, написанная лидером Queen Фредди Меркьюри, была выпущена в 1975 году в качестве сингла. На момент релиза она стала самой дорогой записью в истории звукозаписывающих компаний. Композиция известна необычной структурой, которую можно разбить на шесть частей. Так, в песне представлены различные музыкальные направления: баллада, опера, пение а капелла и хеви-метал. Композиция трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975, 1992 и 2018 годах.

В 2007-м британцы признали клип на песню Bohemian Rhapsody лучшим видео всех времен. За него проголосовали 30 процентов опрошенных.