Джоан Роулинг потеряла статус самой высокооплачиваемой писательницы
13 декабря 2018 г.
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13 декабря 2018 г.
Писатель заработал 86 миллионов долларов, продав в Соединенных Штатах 4,8 миллиона книг. Отмечается, что доходы Паттерсона в следующем году возрастут еще больше благодаря его новому роману «Президент пропал» (The President Is Missing).
В топ-10 вошли писатели Джон Гришэм (21 миллион долларов), Джефф Кинни (18,5 миллиона), Дэн Браун (также 18,5 миллиона), Майкл Вулф (13 миллионов) Даниэла Стил (12 миллионов) и Нора Робертс (12 миллионов). Завершают рейтинг с 10,5 миллиона долларов создатель серии романов про Перси Джексона Рик Риордан и автор эротического бестселлера «Пятьдесят оттенков серого» Э.Л. Джеймс.
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