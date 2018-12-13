Ученые раскрыли страшное заболевание Джеймса Бонда
13 декабря 2018 г.
|Главная
|Новости
|Лента новостей
|Гости Вечернего Харькова
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Архив ВХ
13 декабря 2018 г.
Отмечается, что в бондиане 109 раз показывали выпивающего агента. Получается, что в среднем он употребляет спиртное 4,5 раза за фильм.
Шпион побил рекорд в картине «Квант милосердия», выпущенной в 2008 году. Там персонаж Дэниела Крейга употребил 24 единицы алкоголя, что равняется 240 миллилитрам чистого этанола. Исследователи отметили, что такое количество выпитого должно привести к потенциально смертельному уровню алкоголя в крови.
Ученые также раскритиковали службу внешнеполитической разведки Великобритании MI6 за то, что Бонд испытывает высокий уровень стресса на работе. По их мнению, алкоголизм толкает агента на опасные поступки, драки и скоростное вождение.
В августе стало известно, что актер Дэниел Крэйг и продюсер Барбара Брокколи решили убить Джеймса Бонда в новом фильме. Это могло стать причиной разногласий с кинематографистом Дэнни Бойлом, который покинул режиссерское кресло и назвал идею убийства персонажа смехотворной.
Читайте также:
|100 USD
|2786.7 грн
|100 EUR
|3168.76 грн
|10 RUB
|4.206 грн