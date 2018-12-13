Экономист: «Пенсия превратится в «утешительный» приз»

Такое мнение высказал в комментарии
изданию «Экономические Новости» экономист Алексей Кущ.
Он отмечает, что внешние кредиторы хотят, чтобы максимально проходила десоциализация государства, чтобы все ресурсы шли на выплату кредитов, информирует enovosty.com/news.
– С 2020 по 2040 год самый напряженный период по выплате внешних долгов. После 2030 года станет немного легче. Ближайшие 10 лет страна должна работать на выплату внешних кредитов,- добавил эксперт.
Также Алексей Кущ считает, что в Украине это приведет к социальному взрыву.
– У нас в стране выход на пенсию зависит от показателя средней продолжительности жизни. Нужно понимать, что украинцы не живут, как европейцы. В Европе средняя продолжительность жизни 80 лет. В Украине, к сожалению, этот показатель намного меньший. Повышения пенсионного возраста приведет к тому, что многие просто не будут доживать до нее. Пенсия превратится в такой себе «утешительный» приз, — резюмировал экономист.
Он уточняет, что украинское правительство в своей извращенной пенсионной реформе, которая была проведена, отказалось от такого «токсичного» понятия, как пенсионный возраст, и пошло по пути жонглирования с понятием минимального страхового стажа, который нужен для выхода на пенсию.
– Страховой стаж завуалировано предполагает увеличение сроков выхода на пенсию. Чтобы выйти на пенсию нужно иметь 35 лет стажа. С учетом того, что 90-е и 2000-е года были провальными с официальным трудоустройством, набрать необходимый трудовой стаж человек сможет к 65-ти годам и выше,- подчеркнул Кущ.