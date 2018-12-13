Экономист: «Пенсия превратится в «утешительный» приз» 13 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Всемирный банк считает, что Украине не избежать повышения пенсионного возраста. Эксперт заявляет, что это традиционное требование международных кредиторов, так как для них главная цель, чтобы в условиях ограниченных ресурсов нашего бюджета ближайшие 15 лет Украина отправляла большую часть денег на выплату внешних долгов.