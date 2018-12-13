Глава ХОГА провела встречу с Послом Албании 13 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Юлия Светличная обсудила со Шпресой Куретой дальнейшее расширение сотрудничества Харьковской области с Албанией. В частности, договорились решать вопрос открытия прямого авиасообщения между Харьковом и Тираной.