Глава ХОГА провела встречу с Послом Албании

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
В начале встречи глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что Харьковская область тесно сотрудничает с Албанией уже не первый год, и это уже дает результаты - как в экономической, так и в социальной сферах.
– С начала этого года экспортные поставки выросли в 4 раза. Мы реализовали ряд социальных проектов. Те необыкновенные впечатления, которые талантливые дети Харьковской области привезли из Албании, нас вдохновляют продолжать сотрудничество в этом направлении, - сказала Юлия Светличная.
Она поблагодарила Чрезвычайного и Полномочного Посла Албанской Республики в Украине за поддержку в реализации социального проекта, в рамках которого 14 детей из Харьковской области (победители предметных олимпиад, конкурсов МАН и других интеллектуальных соревнований) бесплатно отдохнули на берегу моря в Дурресе.
– Конечно, планируем продолжать отношения и развивать бизнес-активность, - сказала Юлия Светличная. - Видим наше сотрудничество в сфере IТ, сельского хозяйства, а также машиностроения. Конечно, не можем оставить без внимания сферу образования и науки.
Госпожа посол, в свою очередь, поблагодарила Юлию Светличную за поддержку, оказанную в организации проведения в Харькове празднования годовщины независимости Албании и 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Албания. Шпреса Курета отметила, что последний раз посещала Харьков во время международного экономического форума в сентябре.
– Это был мой третий визит на форум. На этот раз я прибыла с командой людей, представляющих бизнес Албании. И это только подтверждает, что наши отношения продвигаются в правильном направлении, - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Албанской Республики в Украине. - Я вижу, что есть намерения к углублению сотрудничества. Еще одна команда представителей албанского бизнеса прибывает в Украину с конкретными намерениями о сотрудничестве. И все это благодаря чрезвычайно большой работе, которая была проведена.
Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, Шпреса Курета заверила, что готова и в дальнейшем участвовать в реализации совместных социальных проектов. Она подчеркнула необходимость развивать межрегиональные отношения и расширять сотрудничество в сфере образования. В частности, госпожа посол предложила открыть центр изучения албанского языка в одном из вузов Харькова.
– Хотела бы также обратить внимание на то, что мы становимся ближе и в туристической отрасли. Для украинцев Албания стала одним из популярных туристических направлений. Из Киева есть прямые рейсы в Тирану. Было бы важно и очень хорошо открыть прямой рейс в Албанию из Харькова. Это дало бы толчок не только в сфере туризма, но и в образовании и бизнес-сфере. Я знаю, что над этим планом сейчас работают, и хотела бы попросить вашей помощи, - обратилась к главе ХОГА госпожа посол.
Юлия Светличная заверила, что в вопросе внедрения прямого авиасообщения между Харьковом и Тираной, как и в открытии центра изучения албанского языка в Харькове, со стороны ХОГА будет оказана вся необходимая поддержка.
Подводя итоги встречи, руководитель области отметила, что в ее ходе были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве по ряду направлений.
– Мы договорились, что будем продолжать сотрудничество в науке, образовании, внедрять социальные проекты, чтобы мотивировать научную молодежь, а также внедрять реабилитационные программы для медицинских нужд, - сказала Юлия Светличная. - Будем работать над открытием прямого авиасообщения между Харьковом и Тираной. Со своей стороны мы окажем всяческую поддержку для того, чтобы развивать бизнес-активность, чтобы как можно больше людей вкладывали средства в Харьковскую область, тем самым развивая производство. А от этого зависит и социальное развитие нашего региона.